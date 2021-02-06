華美銀行發布最新財報2020年全年淨利達5.67億美元

華美銀行總行位於加州洛杉磯Pasadena，分行遍及全美與亞洲地區。

華美銀行之控股公司華美銀行集團(East West Bancorp, Inc.，股票代號EWBC，於NASDAQ交易)日前公布2020年第四季度及全年盈利報告。2020年全年淨利達5億6780萬美元 ，每股獲利3.97美元；第四季度淨利為1億6410萬美元，每股獲利1.15美元。

華美銀行董事長、總裁兼最高執行長吳建民(Dominic Ng)表示，在全體同仁堅持不懈的努力下，華美銀行成功應對了新冠病毒(COVID-19)疫情帶來的挑戰，實現了穩健的財務成長。2020年全年，該行的平均資產報酬率(ROA)為1.16%，平均股東權益報酬率(ROE)為11.2%，以優異的成績為2020年畫上句點。同時，為回報股東對華美銀行一如既往的信任和支持，該行將普通股股息上調20%。

吳建民還表示，華美銀行的總貸款 再創紀錄，截至2020年12月31日，總貸款達384億美元，與第三季度相比，年均增長率達10%；總存款亦攀新高達到449億美元，與第三季度相比，年均增長率達30%。受到貸款成長等因素的推動，2020年第四季度的收入較第三季度成長10%。

此外，銀行進一步加強了成本管控並提高了營運效率。重要的是，得益於延期還款率與違約率的下降、呆帳消除比率及不良資產與瑕疵資產(criticized assets)的減少，銀行的資產品質也得到了全面的提昇。

吳建民說：「在過去一年中，華美銀行客戶展現出了強大的韌性和適應能力。我們很榮幸能夠為他們提供必要的銀行服務並協助企業和社區重建。隨著宏觀經濟前景的持續改善、新冠病毒疫苗的廣泛應用，以及政府不斷增加的紓困金 計劃，我們對未來持樂觀態度，並期待經濟能夠在2021年下半年實現強勁復甦。同時，我們有信心，銀行能在2021年持續穩健成長，並為股東創造源源不斷的收益。」