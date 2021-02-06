喜萬年大酒樓喜迎新春歡迎闔家光臨 饗年菜 吃年糕

喜萬年大酒樓店東希望店內的鐵樹開花，能讓大家喜迎春天的氣息之際，獲得健康喜樂的祝福。(喜萬年提供)

亞特蘭大著名的喜萬年大酒樓(Happy Valley)，為了讓大家在疫情 中，健康、安全、又能家人團聚一堂迎接2021牛年農曆春節，推出適合親朋好友團圓宴飲的吉祥年菜「福祿壽全」，以及華人 過年一定要準備的黃糖年糕，更有不計成本用料實在、新鮮美味的手工製作港式飲茶點心。

2月12日是農曆大年初一，喜萬年店東先向華人朋友們拜年，祝願大家攜手一起邁向幸福健康的一年。她表示，華裔是個講究「民以食為天」的族群，農曆春節到了，喜萬年用餐空間有6000餘呎，仿歐洲宮廷的設計寬敞高挑、又通風，餐桌座位之間保持間隔，高級義大利 石地板，不僅為整個餐館增添古典高雅氣氛，更方便清洗消毒，客人可以無憂無慮地在這兒與家人共享春宴。

今年推出的春宴餐「福祿壽全」，有 XO 蘆筍海鮮青口，手抓金條的蒜香骨，一鳴驚人的紅燒鵪鶉，事事順景的海鮮魚翅羹，老少平安的海皇蒸豆府，年年有餘的清蒸海上鮮，滿地金錢的北菇鮑魚扒菜膽，愉快豐年的幸福 炒飯，餐後甜品是祝福大家年年高陞的粵式黃糖年糕，餐價為288 元。

喜萬年深知「年糕」是中華民族過年必備的傳統點心，據傳從周代開始，由於禾穀成熟一次稱為一年，所以過年吃年糕，含有祝賀五穀豐收的意思。自古代代相傳下來，年糕既成了吉祥食品，也是祭祀拜拜時必備祭品，更是送禮祝福朋友的熱門意頭禮。喜萬年歡迎大家訂購。

今年喜萬年店內的鐵樹再度開花，帶來了喜迎春天的氣息。店東向大家報喜指出，民間有一說：鐵樹開花富貴榮華，希望所有的朋友們都能在新的一年中，健康平安，邁向歡欣，喜樂的新年，並延綿至萬年。

開業已逾20年的喜萬年酒樓，有著豐富的舉辦結婚喜宴、長者慶壽、大型活動的經驗，其到現場為客人外燴辦桌能力，更是在包括華人在內的亞裔社區中名聞遐邇。雖然現在疫情影響下，大家不方便舉辦大型聚會，親友間辦場小型聚會仍可以向喜萬年洽詢外燴或外帶。

同時，喜萬年除了吉祥年菜，也會推出許多應景年節菜和各類茶點，美味可口，詳情可與該餐廳聯絡。喜萬年在離85公路99號(Jimmy Carter Blvd)出口不遠的Oakbrook Square購物中心內，地址為5495 C1 Jimmy Carter Blvd., Norcross, GA 30093，電話：678-218-0888。