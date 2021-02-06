和平超市向大家拜年！您買我送 春節精美禮品12日前送完為止

和平超市好禮相送，購物滿百元的贈品水晶玻璃果盆。

2月12日(周五)是農曆大年初一，位於喬治亞州 Chamblee市的老字號和平超級市場(Hoa Binh Supermarket)，為了讓身處海外的鄉親朋友們在疫情 中感到春節的喜氣與溫暖，特刀推出賀歲好禮大相送活動，凡於2月5日到2月12日在和平超市購物滿100元或是50元以上，可獲贈精美禮品，先來先得，送完為止。

和平超市好禮相送購物滿100元(稅前)的贈品，包括水晶玻璃花瓶，花色水晶玻璃果盆，水晶玻璃果盤，玻璃冷水瓶具一組；購物滿50元(稅前)贈品包括玻璃油壺，微波適用玻璃蒸具一個(附蓋/附耳可拆卸)，玻璃茶葉罐，調味料玻璃瓶罐組，玻璃茶壺等。

和平超市是亞特蘭大都會 區老字號的亞洲超市，由於全店肉類和蔬果均直接進貨，因此價格經濟實惠。其他各類商品舉凡各類熟食，鮮榨甘蔗汁，唐山什貨，游水海鮮，四時瓜果，新鮮肉類，港式燒臘，參茸補品，各式禮品，家庭用品，零售、批發，在這兒應有盡有。和平超市地址：4897 Buford Hwy NE, #116, Chamblee, GA 30341 ，電話：770-457-3383 、770-457-33889，營業時間：上午9時30分至下午8時。