我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2643萬例 伊州破113萬

疫情曙光！加州新增病例數、住院率全面下降

北卡居家令延至月底 疫苗分配採2方式

記者王政賢／北卡羅來納州報導

北卡州長庫柏(Roy Cooper)日前宣布，將居家隔離命令延長至2月底。該命令要求人們從晚上10時至凌晨5時待在家，口罩令及對於室內和室外聚集的限制也仍然存在。

庫柏的190號行政命令則允許酒吧和餐館出售酒類，此一命令將延至3月31日，希望能幫助目前正在苦苦掙扎的餐飲業。

為了使疫苗提供者提供盡可能高的疫苗供應穩定性，北卡衛生廳(NCDHHS)宣布新的兩部分疫苗分配過程，包括「基準分配」和「預留分配」。 在接下來的三周，該州保證向提供者分配基準疫苗。根據國家衛生統計中心的人口數據，北卡約分配了9萬支「基準」劑量，以向所有100個郡提供疫苗。而該州分配的5萬5000個「預留」劑量則將用於65歲及以上的低收入人口人數較多的郡，歷史上邊緣化的65歲及以上人口較多的郡，以及前幾周接受較少劑量的郡。

該州迄今已接種了超過100萬劑新冠疫苗。居民可以上網：findmygroup.nc.gov/，查詢何時有資格獲得疫苗。

北卡被華盛頓郵報(Washington Post)評為全美僅有的按種族提供疫苗管理報告詳盡的三個州之一。

另外，夏樂橄欖樹基金會創始人曾廣斌醫生表示，全美新冠患者近2600萬，死亡達43萬，但近2周來每日新增患者及住院人數明顯減少，下降趨勢超過以往，降低達35%。但每日死亡人數及住院人數，每日仍有2000至3000。他說，各州新冠疫情峰值已過，但仍在高流行，離慶賀太早。

北卡疫情在1月中旬後，也逐漸開始好轉。其新冠檢測陽性率由最高位的15%已逐漸降至8.7%，但夏樂地區仍有11.9%。每天新患病人數及住院人數在最近兩周開始降低，醫院病床及醫務人員壓力也開始減輕。曾廣彬說，他所在的新冠檢測中心由高峰期每天檢測15至20例陽性，降低至每天5至10例。

曾廣斌指出，新冠病毒與流感病毒均屬於RNA病毒，容易發生變異，傳播及複製越快、變異越容易發生。目前已經有300多例英國變異株在全美近20多州被發現，巴西及南非變異株也分別在明尼蘇達及南卡被發現。

曾廣斌說，應對新冠變異株流行的最有效手段是控制或減慢病毒的傳播和複製：包括疫苗接種及個人防護。另外也要加強病毒基因流行病學的監控及預測；針對可能變異部位及趨勢，改進疫苗設計及強化疫苗效果。而輝瑞及Moderna的疫苗對目前在英國及南非流行的變異株仍然有效，而且公司已開始對疫苗進行改造。

疫苗 北卡 檢測

上一則

施暴遊民 MBTA警遭起訴

下一則

抗疫 塔夫茨醫院禁種族、語言與移民偏見

延伸閱讀

從新冠疫苗採購失利 看台灣應該珍惜的兩個教訓

從新冠疫苗採購失利 看台灣應該珍惜的兩個教訓
華醫熱心助人 疫苗施打中心待命「神救援」　

華醫熱心助人 疫苗施打中心待命「神救援」　
全球疫苗注射數量破億劑 逾6成集中在富國

全球疫苗注射數量破億劑 逾6成集中在富國
疫苗接種加快 拜登政府未來3周每周發1050萬劑

疫苗接種加快 拜登政府未來3周每周發1050萬劑
白宮急購850萬份居家快篩劑 準確率達9成、15分鐘知結果

白宮急購850萬份居家快篩劑 準確率達9成、15分鐘知結果
「疫苗獵人」守株待兔 蹲點卡位搶打剩餘疫苗

「疫苗獵人」守株待兔 蹲點卡位搶打剩餘疫苗

熱門新聞

在國會暴動陰影下所舉辦的總統就職典禮，最終平靜落幕。美聯社

世界On Air／暴亂之後…記者被這些就職典禮瞬間觸動了

2021-01-26 17:29
九歲男孩J.J.日前死於新冠肺炎併發症。(GoFundMe網頁)

德州9歲男童新冠檢測陽性 24小時內去世

2021-02-01 20:49
休士頓女子路易斯誤信詐騙集團，損失5800元。（KPRC）

誤上網路賊船 眼見存款一筆筆被取走

2021-01-29 20:11
GameStop大漲，十歲童大賺3000元。（GameStop臉書）

GameStop大漲 十歲童獲意外之財

2021-01-29 20:36
如去年有領到失業金者，將陸續收到1099-G的稅表。(IRS)

沒失業卻收到1099-G稅表 怎麼辦？

2021-01-26 11:53
華埠24街上已由警察局加裝了移動式的24小時監測設備。(黃暉提供)

當劫車變成「大流行」 芝9分局：5狀況最易遭劫

2021-01-27 11:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示

世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示
FBI 死傷最慘重一天！佛州執行突襲爆槍戰 探員2死3傷

FBI 死傷最慘重一天！佛州執行突襲爆槍戰 探員2死3傷
黨內菁英不願與川普切割 共和黨掀出走潮

黨內菁英不願與川普切割 共和黨掀出走潮
貝佐斯將辭亞馬遜CEO 賈西繼任

貝佐斯將辭亞馬遜CEO 賈西繼任
嫖妓被嫌「有股臭味」 豬肉販狂捅她30刀

嫖妓被嫌「有股臭味」 豬肉販狂捅她30刀