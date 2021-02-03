北卡居家令延至月底 疫苗分配採2方式

北卡 州長庫柏(Roy Cooper)日前宣布，將居家隔離命令延長至2月底。該命令要求人們從晚上10時至凌晨5時待在家，口罩令及對於室內和室外聚集的限制也仍然存在。

庫柏的190號行政命令則允許酒吧和餐館出售酒類，此一命令將延至3月31日，希望能幫助目前正在苦苦掙扎的餐飲業。

為了使疫苗 提供者提供盡可能高的疫苗供應穩定性，北卡衛生廳(NCDHHS)宣布新的兩部分疫苗分配過程，包括「基準分配」和「預留分配」。 在接下來的三周，該州保證向提供者分配基準疫苗。根據國家衛生統計中心的人口數據，北卡約分配了9萬支「基準」劑量，以向所有100個郡提供疫苗。而該州分配的5萬5000個「預留」劑量則將用於65歲及以上的低收入人口人數較多的郡，歷史上邊緣化的65歲及以上人口較多的郡，以及前幾周接受較少劑量的郡。

該州迄今已接種了超過100萬劑新冠疫苗。居民可以上網：findmygroup.nc.gov/，查詢何時有資格獲得疫苗。

北卡被華盛頓郵報(Washington Post)評為全美僅有的按種族提供疫苗管理報告詳盡的三個州之一。

另外，夏樂橄欖樹基金會創始人曾廣斌醫生表示，全美新冠患者近2600萬，死亡達43萬，但近2周來每日新增患者及住院人數明顯減少，下降趨勢超過以往，降低達35%。但每日死亡人數及住院人數，每日仍有2000至3000。他說，各州新冠疫情峰值已過，但仍在高流行，離慶賀太早。

北卡疫情在1月中旬後，也逐漸開始好轉。其新冠檢測 陽性率由最高位的15%已逐漸降至8.7%，但夏樂地區仍有11.9%。每天新患病人數及住院人數在最近兩周開始降低，醫院病床及醫務人員壓力也開始減輕。曾廣彬說，他所在的新冠檢測中心由高峰期每天檢測15至20例陽性，降低至每天5至10例。

曾廣斌指出，新冠病毒與流感病毒均屬於RNA病毒，容易發生變異，傳播及複製越快、變異越容易發生。目前已經有300多例英國變異株在全美近20多州被發現，巴西及南非變異株也分別在明尼蘇達及南卡被發現。

曾廣斌說，應對新冠變異株流行的最有效手段是控制或減慢病毒的傳播和複製：包括疫苗接種及個人防護。另外也要加強病毒基因流行病學的監控及預測；針對可能變異部位及趨勢，改進疫苗設計及強化疫苗效果。而輝瑞及Moderna的疫苗對目前在英國及南非流行的變異株仍然有效，而且公司已開始對疫苗進行改造。