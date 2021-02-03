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疫情曙光！加州新增病例數、住院率全面下降

北卡疫苗預約如登記不上 可試試偏鄉

記者王明心／北卡羅來納州報導
103歲的薛良到UNC醫療體系診所接種新冠疫苗。(薛蘭茜提供)
103歲的薛良到UNC醫療體系診所接種新冠疫苗。(薛蘭茜提供)

自從北卡新冠疫苗接種進程到1b階段，民眾年齡降至65歲之後，夠資格的華人民眾紛紛登記預約時間，有的順利，有的困難重重。大家提供接種經驗，建議如果登記不上，不妨試試較偏遠的城鎮，不要集中在人口稠密，預約排長龍的地區。

廖文英單單打預約專線就花了好幾個小時。曾在大型藥廠工作過18年的她對醫學臨床實驗和科學數據有概念，一聽到北卡疫苗接種到了1b階段，馬上上網為先生登記。因他們是杜克醫院病人，先試杜克登記網站，完全沒有位置；再打UNC預約專線，打了50多次都占線；再試維克郡專線，完全不通。她只好到北卡衛生部網頁，從維克郡開始搜尋，不知打了多少電話，寄了多少電郵，最終找到離家車程一個多小時的威爾斯郡(Wilson)，打到疫苗。

她說每個郡的公衛單位做法不同，有的要民眾以電郵登記，有的要打電話，有的照登記先後順序排隊，有的不用登記，先到先打，建議大家最好先上網了解。一個朋友聽到在威爾斯郡可以打到疫苗，隔天也去，結果該郡只有特定日期提供疫苗，並不是天天有，朋友白跑一趟。她認為維克郡人滿為患，建議試試周邊比較鄉下的地方。

謝祖銀的經驗也是預約電話很忙，要一直試。他說要一邊耐心聽電話音樂，一邊做別的事。如果這次沒排到，過些時間再打，多打幾次就有機會。他也建議擴大接種地域範圍，試試其他郡。曾國靖倒是順利在維克郡就打到疫苗了。住在洛麗的他打電話預約，在電話上等了至少30分鐘，兩天後在莫里斯威爾(Morrisville)接種。他說打完針後，身體沒什麼特別反應，只是手臂有點痠，但內心安定許多。

今年103歲的薛良屬於UNC醫療體系，上月8日收到該體系的電郵通知，女兒薛蘭茜只花了5分鐘上網註冊，幫他挑了一家離家近的UNC診所，一周後就打了第一針。她和先生收到通知後去註冊，也在隔天就打到疫苗。不過不是每個人都這麼幸運。她註冊完畢後，立刻打電話通知朋友也去上網註冊，才差十分鐘，所有空缺就都被填滿了。

薛蘭茜覺得美國人很幸福，有兩種疫苗可以打，疫苗安全度高，防疫能力也強。她說加拿大親戚抱怨要靠美國給他們疫苗，現在多半年長的人都打不到，大家都很著急。廖文英說雖然預約過程不順利，但想到許多州都還在1a階段，而她已經打到疫苗，還是很幸運。出身空軍官校的人瑞薛良一生出生入死，歷經軍閥割據、對日抗戰、國共內戰，上了百歲後又遭逢此世界性大災難，他說不同的是這是一次不分國籍的戰役，但只要不出門，大致能躲過，祝福大家都能平安度過。

廖文英在維克郡預約不到，開車一小時到威爾斯郡(Wilson)，以得來速方式接受接...
廖文英在維克郡預約不到，開車一小時到威爾斯郡(Wilson)，以得來速方式接受接種。(廖文英提供)
曾國靖打完第一針後，醫護所馬上給他第二針的注射時間。(曾國靖提供)
曾國靖打完第一針後，醫護所馬上給他第二針的注射時間。(曾國靖提供)

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