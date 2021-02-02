亞特蘭大 蟬聯查獲槍枝最多機場

TSA官員2020年在亞特蘭大機場查獲了220支槍支。(維基百科)

儘管去年因為COVID-19大流行，各地搭機旅遊人數大減，但亞特蘭大機場 仍是全美機場安檢站查獲槍枝數的榜首。

聯邦運輸安全管理局(TSA)的官員表示，2020年在亞特蘭大Hartsfield-Jackson International Airport查獲了220支槍械。此數字比前一年創紀錄的320支要來得少，官員表示，航空交通的大幅衰退應是主要原因。

緊隨亞城之後的是達拉斯/沃思堡(Dallas/Fort Worth)國際機場，共查獲176支槍械。排在第三至第五名的是休士頓 的George Bush國際機場、鳳凰城Sky Harbor國際機場和丹佛國際機場。

霍維爾表示，如果民眾誤將槍枝帶到安檢站，不僅會被當地執法人員傳喚或逮捕，而且還將被TSA處以高達1萬元的民事罰款。

霍維爾說，2020年的商務旅行減少了很多，航空公司因而推出更多低價促銷，因此，多了很多沒有經驗的旅行者。

TSA公共事務部的豪威爾(Mark Howell)表示：「雖然所查獲的槍枝總數下降，但在每百萬旅客中的查獲比率卻翻了一倍。」

根據TSA的數據，與2019年相比，在每百萬名受檢旅客中所搜出的槍枝數是2019年的兩倍，這亦是該機構成立以來的最高比率。

在全美234個機場的安檢站，官員們總共查獲了3257支槍械，包括在托運行李及隨身行李中。

官員表示，民眾只要將槍枝正確地裝卸在上鎖的硬箱中，並在辦理登機時事先告知，就可以合法帶著槍枝飛行。然而，各地可擁有槍枝的法律不盡相同。