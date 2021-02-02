亞城環城步道 吸引100億投資 創造3萬新工作

庫柏表示，該步道可將亞城45個區域連結起來。(螢幕截圖)

亞特蘭大 環城步道 (Atlanta Beltline)是全美規模最大，應用範圍最廣的城市重建計畫之一。甘斯維爾台灣商會日前邀請了亞特蘭大環城步道開發計畫公司ABI經理庫柏(Kara Cooper)，於視訊中講解此一計畫的發展現況及願景。

庫柏表示，亞特蘭大商業紀事報(Atlanta Business Chronicle)去年3月將亞城環城步道選為「亞城最佳房地產」之一，並被選為亞城「十年來最佳計畫」之一。

該計畫的電車部分最初是由喬治亞理工學院的學生Ryan Gravel在1999年的論文提出連接城市公園和社區的構想。庫柏表示，整體環城步道位於富頓郡(Fulton)內，亦在亞特蘭大市範圍內。目前的範圍為6500畝，另外尚有1萬5000畝地在規畫當中。未來將有22%的亞城市民居住在其範圍內，並且有20%的該市面積落在計畫範圍內。該步道將四條尚在使用或是已廢棄的鐵路線連接起來，環繞著亞城市中心，亦連接周圍許多的亞城文化及著名景點。

庫柏說，至2030年，亞特蘭大環城步道預計加強該市45個鄰區的連結，建造22哩長的「行人友善」公共交通軌道系統、46哩的街道及其美化工作，新增1300畝的新綠地空間及700畝的綠地重建修整、完成33哩的多功能步道，並完成1100畝地環境清理重建。

此一計畫將帶來100億元的私人投資 ，包括將創造4萬8000個建設工作，3萬個新的永久就業機會，並增加2萬8000套新住房，其中有20%、即5600套為經濟適用房。而其連接各地的「走廊」(corridor)亦將成為亞特蘭大呈現公共藝術，歷史文化以及植物園的最佳地點。

亞城環城步道並代表著區域交通網絡的重要擴展。它除了是亞城新的現代有軌街車(streetcar)/輕軌交通(light rail)網絡的一部分，並將為關鍵的區域就業和活動中心提供連接，擴展該地區的步道和公園系統。隨著時間推移，此計畫並將改變區域發展模式，在城市中心創造更密集的城市發展，並為市民提供更好的交通方式以及其他非汽車的交通方式。從長遠來看，將有助於該地的經濟健康和地區流動，未來並將著眼於催化亞特蘭大成為公平，具包容性和可持續的城市生活的全球燈塔。

庫柏表示，他們計畫將範圍內以輕軌及街車將各社區連結起來，將有超過50哩的路線，並將與MARTA的鐵路及公車系統合作，形成一更大的公共交通系統網絡。

她表示，其建造的33哩新步道，預計每年可吸引200萬遊客。該計畫亦吸引了越來越多當地企業，無論是小企業、弱勢族群企業、亦或是知名品牌或是跨國大企業的加入。

當天活動由商會副會長谷企平(Jimmy Ku)主持。他說，二戰後出生的嬰兒潮(Baby Boomer)應多了解各種投資方案的知識，增加社交網絡以增廣各種投資消息，並且在機會來臨時勇於把握。