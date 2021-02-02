疫苗供應不足 喬州暫停預約

由於劑量不足，喬州被迫暫停新冠疫苗預約。圖為28日民眾前往位於奧古斯塔(Augusta)的一處注射點接受疫苗接種。(美聯社)

由於喬治亞州新冠疫苗 劑量不足，州長坎普(Brian Kemp)辦公室表示，公共衛生部門和其他接種提供者被迫「暫停」疫苗預約。

據美聯社周一報導，坎普的發言人霍爾(Cody Hall)說，問題在於喬州 獲得來自聯邦政府的疫苗數不足。目前喬州分配疫苗數為每周14萬6000劑，預計短期內將不會再增加。

根據聯邦疾病控制和預防中心(CDC )的最新數據，喬州有超過75萬人接受了至少一劑疫苗接種，等同於所有州民的7%。而只有約12萬人，占喬州人口的1.1%，已完成了兩劑接種。

根據CDC 1月28日的資料顯示，全美一共發送了逾4838萬劑新冠疫苗，其中逾2619萬劑已被施打，占總數的54.13%。換算為人口，代表了全美7.98%的人口已接種過疫苗；其中將近2170萬人已接種第一劑疫苗，而有426萬已經接種過兩劑。

根據該數據排名顯示，喬州已被分發了逾144萬劑疫苗，其中已施打的有超過76萬劑，占所有的53.03%，為全美排名第31。

美東南區排名最佳的是南卡羅來納州，已被分發逾54萬劑疫苗，其中近36萬劑已施打，其比率為65.59%，排名全美第六。北卡共被分發近140劑，其中近85萬劑已施打，比率為60.71%，排名第十。佛羅里達以55.15%的比率排名27，田納西州以54.28%排名第29。阿拉巴馬則以42.58%的施打比率位居全美末座。

而根據亞特蘭大憲報(AJC)報導，英國首度發現的COVID-19突變病毒株已在喬州的9個郡中被發現，包括富頓郡(Fulton)，谷內郡(Gwinnett)，卡布郡(Cobb)，底克甫郡(DeKalb)，寶丁郡(Paulding)，切洛基(Cherokee)，卡羅爾郡(Carroll)，道格拉斯郡(Douglas)和克來頓郡(Clayton)。

而CDC日前表示，預計這種英國變種病毒將在3月前成為全美的新冠病毒主流種類。