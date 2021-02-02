佛州單日新增確診趨緩 免下車疫苗站點本周重開

佛州老人接種率領先全美。(美聯社)

佛州 衛生廳1日報告增5730例確診，為11月以來最最低，染疫總數破172萬，死亡逾2萬7000人。目前全州耆老的疫苗 接種率接近30%，在全國排名第一或第二。州長德桑提斯(Ron DeSantis)周一在退休社區山莊(The Villages)宣布免下車(Drive-thru)疫苗站點將在本周重新開放，該站點於上月首次開放，相當成功，因而計畫在聯邦政府提供更多劑量的前提下持續重新開放該站點。山莊預計將可接收本周增加的4000劑疫苗。

儘管州監獄 中的死亡率急劇上升，州長拒絕染疫囚犯在老年人之前接種疫苗。但是，佛羅里達監獄系統中超過2萬3000名囚犯也是老年人，而且州監獄系統的狀況正在惡化。根據奧蘭多先鋒報對州數據的分析，去年佛州監獄的囚犯死亡人數比前四年的平均上升45%。

佛州衛生廳2月1日新冠疫情數據。(佛州衛生廳)

德桑提斯回應民主黨人和批評州與大眾超市(Publix)的疫苗計畫優先給共和黨地區，有報導顯示非洲裔社區Publix分配地點較少的問題。他表示，該計畫旨在到達沒有如奧蘭多、邁阿密、坦帕和其他大城市有大型醫院系統的地區，亦否認種族對疫苗分配有任何影響。他說，疫苗程序是向所有人開放，不是基於任何類型的社區、任何種族因素，而且也已經進行了許多的教堂計畫，主要是非洲裔社區教堂。

根據州疫苗接種紀錄，截至周一，逾137萬9346人接種疫苗，其中32萬8346人完成第二劑注射，65歲以上有109萬912人接種第一劑，13萬5050人完成第二劑接種。詳細報表：ww11.doh.state.fl.us/comm/_partners/covid19_report_archive/vaccine/vaccine_report_latest.pdf。

佛州衛生廳2月1日新冠疫情報告，新病例陽性率8.39%，所有檢測陽性率11.94%。截至周一，全州逾1021萬6398人檢測。根據數據，佛州人口2150萬人，平均約12人有1人染疫，高於全國平均比13人，每805人中1人死亡，低於全國人均744人。

佛州衛生廳2月1日新冠疫情分析數據，依年齡列表。(佛州衛生廳)

佛州衛生廳2月1日新冠疫情數據，過去兩周每日染疫數。(佛州衛生廳)