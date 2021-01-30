佛州「疫苗預約」系統上路 可選區排隊

佛州啟動「我的疫苗」(myvaccine.fl.gov)登記網站。(美聯社)

佛州 多地開設新冠疫苗 站點，「我的疫苗」(myvaccine.fl.gov)網站周五啟動，居民可以預先登記以於自己所在的郡縣接種疫苗。預約選項適用符合第一優先資格的居民，滿65歲及以上、一線醫護工作者、長期護理機構居民和工作人員，以及極易感染該病毒的人。登記成功會通過電話、簡訊或電郵與個人聯繫，並將協助安排預約接種。

新網站使人們幾乎可以排隊預約接種疫苗，州熱線電話號碼也將推出。網提醒疫苗的供應極為有限，居民抱怨，預約是一項艱鉅的任務，由於每次宣布有疫苗可打時，網站和電話線崩潰，需求量遠遠超過供應量。衛生廳說，作為全州註冊系統的一部分，佛州的67郡中的每個郡都有一個指定的電話號碼來進行呼叫和預先註冊，詳表：floridahealthcovid19.gov。

迪士尼 ：打過疫苗者 入園仍須戴口罩

迪士尼世界指入園者均須戴口罩，即使已注射疫苗。迪士尼的政策與疾病防制中心的建議相符，即人們在接種疫苗後應始終戴口罩並保持社交距離。環球影城亦保持戴口罩之規定。

佛州衛生廳29日新增1萬976例確診，染疫總人數破169萬8570例，死亡增219人，死亡總人數2萬6658人，全州6679人住院治療中，累計就醫7萬2944病例。

根據州疫苗接種紀錄顯示，截至周二，佛州接種疫苗人數逾160萬5995人，其中27萬3249人完成第二劑注射，65歲以上已有104萬134人接種第一劑，9萬6108人完成第二劑接種。詳細報表：ww11.doh.state.fl.us/comm/_partners/covid19_report_archive/vaccine/vaccine_report_latest.pdf。