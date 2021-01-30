我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診2593萬例 加州破329萬

加州疫情趨緩 近月「確診少一半」死亡數仍高

初高中藝術賽 劉小帆、劉小漁獲5金鑰獎 晉級全國

記者陳文迪／佛州報導
劉小帆在2021年全美初高中藝術大賽獲金鑰獎的作品之一彩色鉛筆畫「衝出虛擬世界(Breakout)。(范新林提供)
劉小帆在2021年全美初高中藝術大賽獲金鑰獎的作品之一彩色鉛筆畫「衝出虛擬世界(Breakout)。(范新林提供)

2021年全美初高中藝術大賽(The Scholastic Art & Writing Awards)東北佛羅里達賽區成績日前揭曉，戴通納海灘橘港市(Port Orange)杉溪高中(Spruce Creek High School)的劉小漁(Meryl Liu)和劉小帆(Jenny Liu)姐妹共獲五金鑰獎，將晉級全國比賽。妹妹劉小帆就讀九年級，今年參賽六件作品獲四金一銀一榮譽獎，姊姊劉小漁12年級，獲一藝術作品集(Art Portfolio)金鑰獎和一銀鑰獎。藝術作品集作品集由六件作品組成，僅供12年級畢業學生參賽。

劉小漁作品是由六件作品組成「平淡中的精彩」，這是其中之一幅。(范新林美術工作室提...
劉小漁作品是由六件作品組成「平淡中的精彩」，這是其中之一幅。(范新林美術工作室提供)

雖然疫情肆虐，兩姊妹不減學習繪畫和創作的熱情，劉小帆的四幅金鑰獎作品之一「爆發-衝出虛擬世界」(Breakout)即為反映疫情期間學生困惑的創作，該畫亦同時獲得「戴通納畫廊500學生藝術展」(Daytona Gallery 500's Student Art Exhibition)第一名(Best in Show)，贏得500元獎學金鼓勵，她的學校也獲贊助500元藝術材料基金。今年是她第二次參大賽，去年獲得二金二銀及三榮譽獎，亦晉級全國大賽，可惜未能勝出。

劉小漁自七年級以來每年參賽，連年獲獎，曾在2019年獲得全國銀鑰獎。全美初高中藝術和寫作大賽從1923年起開辦，是美國青年藝術家聯盟舉辦的規模最大，歷史最悠久的藝術和寫作大賽，每年一度的大賽吸引眾多的青少年藝術繪畫愛好者參加。

劉小帆在2021年全美初高中藝術大賽獲銀鑰獎的作品彩色鉛筆畫花色(Assortm...
劉小帆在2021年全美初高中藝術大賽獲銀鑰獎的作品彩色鉛筆畫花色(Assortment)。(范新林提供)

劉小帆在2021年全美初高中藝術大賽獲榮譽獎的彩色鉛筆畫作品小貓寶貝。(范新林提...
劉小帆在2021年全美初高中藝術大賽獲榮譽獎的彩色鉛筆畫作品小貓寶貝。(范新林提供)

疫情 美國

上一則

馬州蒙郡部分公校生 3月初可返校上課

下一則

新州今冬風雪不斷 主因極地渦旋

延伸閱讀

UNIQLO跨界巴黎羅浮宮 聯手傳奇設計師打造限定UT

UNIQLO跨界巴黎羅浮宮 聯手傳奇設計師打造限定UT
他自學繪畫練出「超擬真功力」 各國買家爭搶作品

他自學繪畫練出「超擬真功力」 各國買家爭搶作品
紐約市餐館仍禁堂食 本周制定重開計畫

紐約市餐館仍禁堂食 本周制定重開計畫
誠品到古蹟美術館開店！湖水綠門框 濃濃藝術風情

誠品到古蹟美術館開店！湖水綠門框 濃濃藝術風情
法拉盛文藝中心 牛年春節重啟戶外藝術展

法拉盛文藝中心 牛年春節重啟戶外藝術展
疫情衝擊麻州文藝界！收入銳減2000萬蒸發

疫情衝擊麻州文藝界！收入銳減2000萬蒸發

熱門新聞

波士頓退伍軍人醫院冷藏庫插頭被人拔掉，1900劑Moderna 疫苗被破壞而無法使用。(歐新社)

扯！ 醫院冷藏櫃插頭被拔 近2000劑疫苗報廢

2021-01-22 13:00
在國會暴動陰影下所舉辦的總統就職典禮，最終平靜落幕。美聯社

世界On Air／暴亂之後…記者被這些就職典禮瞬間觸動了

2021-01-26 17:29
西維吉尼亞州25歲女子奧雷安娜·邁爾斯去年12月8日槍殺五名幼子並縱火燒屋、自殺身亡。圖為邁爾斯的住宅化為灰燼。(格林布里爾郡警局照片)

為何槍殺5子 為何焚屋自盡 25歲媽咪有心魔卻無援

2021-01-23 21:18
為陳剛捐款的頁面已收到超過20萬元捐贈。(截圖自gofundme網站)

陳剛否認控罪 MIT接手辯護 社區支持捐超20萬

2021-01-22 13:15
如去年有領到失業金者，將陸續收到1099-G的稅表。(IRS)

沒失業卻收到1099-G稅表 怎麼辦？

2021-01-26 11:53
休士頓女子路易斯誤信詐騙集團，損失5800元。（KPRC）

誤上網路賊船 眼見存款一筆筆被取走

2021-01-29 20:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
增強防禦力！CNN：美公衛專家呼籲「戴兩層口罩」

增強防禦力！CNN：美公衛專家呼籲「戴兩層口罩」
小心！這4種夢是危險預兆 夢到「它」代表壓力太大

小心！這4種夢是危險預兆 夢到「它」代表壓力太大
佛奇：變種病毒預計3月底盛行美國 疫苗接種需加速

佛奇：變種病毒預計3月底盛行美國 疫苗接種需加速
稱被川普騙了 「匿名者Q巫師」願赴參院彈劾案作證

稱被川普騙了 「匿名者Q巫師」願赴參院彈劾案作證
散戶革命！史詩軋空！ 顛覆華爾街的年輕「羅賓漢」

散戶革命！史詩軋空！ 顛覆華爾街的年輕「羅賓漢」