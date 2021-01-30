初高中藝術賽 劉小帆、劉小漁獲5金鑰獎 晉級全國

劉小帆在2021年全美初高中藝術大賽獲金鑰獎的作品之一彩色鉛筆畫「衝出虛擬世界(Breakout)。(范新林提供)

2021年全美初高中藝術大賽(The Scholastic Art & Writing Awards)東北佛羅里達賽區成績日前揭曉，戴通納海灘橘港市(Port Orange)杉溪高中(Spruce Creek High School)的劉小漁(Meryl Liu)和劉小帆(Jenny Liu)姐妹共獲五金鑰獎，將晉級全國比賽。妹妹劉小帆就讀九年級，今年參賽六件作品獲四金一銀一榮譽獎，姊姊劉小漁12年級，獲一藝術作品集(Art Portfolio)金鑰獎和一銀鑰獎。藝術作品集作品集由六件作品組成，僅供12年級畢業學生參賽。

劉小漁作品是由六件作品組成「平淡中的精彩」，這是其中之一幅。(范新林美術工作室提供)

雖然疫情 肆虐，兩姊妹不減學習繪畫和創作的熱情，劉小帆的四幅金鑰獎作品之一「爆發-衝出虛擬世界」(Breakout)即為反映疫情期間學生困惑的創作，該畫亦同時獲得「戴通納畫廊500學生藝術展」(Daytona Gallery 500's Student Art Exhibition)第一名(Best in Show)，贏得500元獎學金鼓勵，她的學校也獲贊助500元藝術材料基金。今年是她第二次參大賽，去年獲得二金二銀及三榮譽獎，亦晉級全國大賽，可惜未能勝出。

劉小漁自七年級以來每年參賽，連年獲獎，曾在2019年獲得全國銀鑰獎。全美初高中藝術和寫作大賽從1923年起開辦，是美國 青年藝術家聯盟舉辦的規模最大，歷史最悠久的藝術和寫作大賽，每年一度的大賽吸引眾多的青少年藝術繪畫愛好者參加。

劉小帆在2021年全美初高中藝術大賽獲銀鑰獎的作品彩色鉛筆畫花色(Assortment)。(范新林提供)