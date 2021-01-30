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加州疫情趨緩 近月「確診少一半」死亡數仍高

迪士尼、嘉年華郵輪停航再延 港口盼聯邦伸援

記者陳文迪／佛州報導
迪士尼郵輪暫停航程至5月。(取自迪士尼郵輪臉書)
迪士尼郵輪暫停航程至5月。(取自迪士尼郵輪臉書)

疫情影響，包括迪士尼、嘉年華(Carnival)、挪威(Norwegian)和皇家加勒比海(Royal Caribbean)等郵輪公司分別宣布再延停航。

迪士尼郵輪已暫停至4月底，迪士尼幻想號(Disney Fantasy)取消到4月24日，迪士尼夢號(Disney Dream)4月30日，迪士尼魔幻號(Disney Magic)5月9日，迪士尼驚奇(Disney Wonder)5月12日。根據疾病防制中心的命令，必須取消航行時間超過七個晚上的航行，魔術之旅已取消至5月22日，迪士尼奇觀之旅5月17日以及6月28日均已取消，原定於7月22至31日進行的迪士尼幻想航行也必須取消。

嘉年華郵輪公司宣布進一步停航，取消從佛羅里達海岸到歐洲航程，所有4月30日前美國起航都已取消，取消也適用於國外遊輪，原定5月開始的歐洲路線也已取消。

停靠在卡拉維爾港的嘉年華郵輪。(取自卡拉維爾港臉書)
停靠在卡拉維爾港的嘉年華郵輪。(取自卡拉維爾港臉書)

卡納維拉爾港(Port Canaveral)預測，從該港出航的郵輪可能到7月才能啟航。該市估計損失增至4300萬元。港口執行長默里(John Murray)表示，相信疫苗在夏季可以大量共應，然後郵輪業可以重新開動。幸好疫情前些年港口的營運有積蓄，他有信心撐過疫情，希望獲得聯邦援助，航空公司和機場已獲得數十億元的補助，而海港卻一無所獲。

港口官員說，重新啟動時，很可能每艘船將以50％的容量運航。第一次巡遊將僅是機組人員，接下來是志願者，所有這些活動都將在常規乘客獲票之前進行。

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