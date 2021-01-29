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喬州眾議會通過年中預算增6.5億 學校、醫療增加支出

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
喬州眾議會周四通過，本年度年中預算將支出增加6億5400萬。(美聯社)
喬州眾議會周四通過，本年度年中預算將支出增加6億5400萬。(美聯社)

喬治亞州眾議會周四通過本年度預算修改，年中預算將支出增加6億5400萬元，將提交參議會審議。

增幅最大的是教育領域，眾議會正與州長坎普(Brian Kemp)提議回補議員們去年批准的削減開支60%的提議，當時由於擔心疫情導致州政府稅收驟減，他們將開支削減了10%。

該州並將支付500輛新校車的費用。眾議會撥款主席英格蘭(Terry England)表示，喬州目前使用的1萬5000台車中，大約有三分之一已超過了建議的使用壽命。

這項支出計畫將數百萬元投入到農村地區增加寬頻網路，為懲戒和少年司法人員提供10%的加薪，並為受COVID打擊的養老院提供支持。

根據亞特蘭大憲報(AJC)報導，坎普和立法者在最近幾周因未在COVID-19流行前和流行期間增加對於該州公共衛生部的資助而遭受批評。

近年來，民眾對於地方衛生機構以及喬州公衛系統的需求有所增加。公衛倡導者一直抱怨在預防愛滋病，控制慢性病和其他需求方面資金不足。

該州已籌集了超過10億的額外聯邦資金，用於支付與病毒相關的費用，例如私人實驗室測試，該州實驗室的營運，臨時大量增加人手，個人防護設備和感染新冠病毒後的隔離設施。聯邦資金還用於支付該州159個郡的衛生部門費用，這些費用通常取決於州的撥款。

預算編寫人並加入了雇用首席醫療官，副專員和首席數據官的金額。他們還增加了1800萬元的資金，以便使喬州追蹤免疫接種的電腦系統更加現代化。衛生官員稱，日前由於該系統無法應對疫情流行間的需求，飽受批評。

英格蘭表示，參議院也可以向公共衛生部門增加更多資金。

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