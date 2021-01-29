我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

什麼行業最危險？ 舊金山加大：廚師染疫病歿最多

GameStop之亂：券商出手限制「散戶的正義」？

在校更安全…南卡教育廳長鼓勵學生返校上課

記者李君蘭／南卡羅來納州報導

南卡教育廳長斯皮爾曼(Molly Spearman)27日在教育委員會會議中表示，根據新冠疫情統計數據顯示，學生和教職員工在學校反而更安全。莫莉說：「我們的感染人數占20%，但是只有3%的人是學校人員。去上學比去教堂和去超市好多了。」莫莉指出，在學校裡面，更容易規範大家戴口罩和保持社交距離。總的來說，病毒還在別地方傳播，而非學校。在學校也有小部分的病例，但是總的來說是安全的。

美國疾病控制與預防中心(CDC)新的指導方針也支持莫莉的觀點。方針中指出，新冠在校內的傳播比在社區傳播要低37%。莫莉表示，她們需要根據數據來進行管理，而數據說學校是安全的，這一點也是花了時間才確定的。

在此之前，莫莉一直都不太願意要求全部學生返校學習，但此次會議上她說，她要在確保安全的前提下才會做出決定。莫莉表示，現在民眾仍很擔心，因為病毒在南卡社區的傳播，但她希望建立起信任，以助所有學生能重返教室學習。

她也同南卡眾議會籌款委員會擬定計畫，要求提高老師2%和校車司機5%的薪酬，並為每所學校都配備一名全職護士。

然而，南卡衛生暨環境管制廳28日發表聲明，州內出現兩起南非變種新冠病毒確診案例，為全美首次發現。

南卡 教育 美國

上一則

全美台灣同鄉會30日線上慶新年 台語網紅「美台」交流

下一則

喬州眾議會通過年中預算增6.5億 學校、醫療增加支出

延伸閱讀

北維州首見新冠變種確診 患者無旅行史

北維州首見新冠變種確診 患者無旅行史
MIT近百教職員工聯合發信：我們都是陳剛

MIT近百教職員工聯合發信：我們都是陳剛
對抗變種病毒株 莫德納開始試驗追加劑量的新冠疫苗

對抗變種病毒株 莫德納開始試驗追加劑量的新冠疫苗

拜登砸500億整合新冠檢測 目標「清楚、一致的方針」

拜登砸500億整合新冠檢測 目標「清楚、一致的方針」
麥考利夫籌款610萬選州長 維州選民盼新面孔

麥考利夫籌款610萬選州長 維州選民盼新面孔
梅蘭妮亞宣布白宮新建休閒館 被批不知民間苦

梅蘭妮亞宣布白宮新建休閒館 被批不知民間苦

熱門新聞

拜登總統20日上任就向國會提出了移民改革法案。(路透)

無證可合法 親屬配額增 拜登移民改革法重點看這裡

2021-01-21 11:04
波士頓退伍軍人醫院冷藏庫插頭被人拔掉，1900劑Moderna 疫苗被破壞而無法使用。(歐新社)

扯！ 醫院冷藏櫃插頭被拔 近2000劑疫苗報廢

2021-01-22 13:00
在國會暴動陰影下所舉辦的總統就職典禮，最終平靜落幕。美聯社

世界On Air／暴亂之後…記者被這些就職典禮瞬間觸動了

2021-01-26 17:29
西維吉尼亞州25歲女子奧雷安娜·邁爾斯去年12月8日槍殺五名幼子並縱火燒屋、自殺身亡。圖為邁爾斯的住宅化為灰燼。(格林布里爾郡警局照片)

為何槍殺5子 為何焚屋自盡 25歲媽咪有心魔卻無援

2021-01-23 21:18
為陳剛捐款的頁面已收到超過20萬元捐贈。(截圖自gofundme網站)

陳剛否認控罪 MIT接手辯護 社區支持捐超20萬

2021-01-22 13:15
如去年有領到失業金者，將陸續收到1099-G的稅表。(IRS)

沒失業卻收到1099-G稅表 怎麼辦？

2021-01-26 11:53

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡

陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡
舉槍自殺前四天 黃芳彥最後身影曝光

舉槍自殺前四天 黃芳彥最後身影曝光

「如果FBI來抓 我就用槍自轟」 黃芳彥一語成讖

「如果FBI來抓 我就用槍自轟」 黃芳彥一語成讖
扁家親信黃芳彥陳屍加州車內 涉國務機要費案滯美12年

扁家親信黃芳彥陳屍加州車內 涉國務機要費案滯美12年
因案潛逃客死異鄉 還有劉松藩、王又曾、王玉雲…

因案潛逃客死異鄉 還有劉松藩、王又曾、王玉雲…