在校更安全…南卡教育廳長鼓勵學生返校上課

南卡 州教育 廳長斯皮爾曼(Molly Spearman)27日在教育委員會會議中表示，根據新冠疫情統計數據顯示，學生和教職員工在學校反而更安全。莫莉說：「我們的感染人數占20%，但是只有3%的人是學校人員。去上學比去教堂和去超市好多了。」莫莉指出，在學校裡面，更容易規範大家戴口罩和保持社交距離。總的來說，病毒還在別地方傳播，而非學校。在學校也有小部分的病例，但是總的來說是安全的。

美國 疾病控制與預防中心(CDC)新的指導方針也支持莫莉的觀點。方針中指出，新冠在校內的傳播比在社區傳播要低37%。莫莉表示，她們需要根據數據來進行管理，而數據說學校是安全的，這一點也是花了時間才確定的。

在此之前，莫莉一直都不太願意要求全部學生返校學習，但此次會議上她說，她要在確保安全的前提下才會做出決定。莫莉表示，現在民眾仍很擔心，因為病毒在南卡社區的傳播，但她希望建立起信任，以助所有學生能重返教室學習。

她也同南卡眾議會籌款委員會擬定計畫，要求提高老師2%和校車司機5%的薪酬，並為每所學校都配備一名全職護士。

然而，南卡衛生暨環境管制廳28日發表聲明，州內出現兩起南非變種新冠病毒確診案例，為全美首次發現。