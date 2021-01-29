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喬州疫苗4月前每周僅12萬劑 學區督學盼教師納入接種

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
11位亞特蘭大都會區學區督學周二致信坎普，敦促他將教師納入疫苗接種的優先族群內。圖為亞特蘭大公校本周一開放讓K至2年級學生重返校園。(亞特蘭大公校推特)
11位亞特蘭大都會區學區督學周二致信坎普，敦促他將教師納入疫苗接種的優先族群內。圖為亞特蘭大公校本周一開放讓K至2年級學生重返校園。(亞特蘭大公校推特)

喬治亞州官員周二表示，至4月份之前，聯邦政府每周僅會分配12萬劑新冠疫苗喬州，數量不會有所增加，因此州政府將繼續限制接種疫苗的資格人群。

該州尚未將疫苗施打範圍擴大到教師和身心障礙者等群體。州長坎普(Brian Kemp)在記者會上表示，喬州目前將關注現階段合資格者，包括65歲以上老人和第一線醫護急救人員，這些人總數共超過了200萬。

該州公衛署署長杜米(Kathleen Toomey)表示，截至周二，該州已施打了超過71萬3000劑疫苗，約占已分發的60%。目前表現最好的州使用了超過85%的疫苗劑量。

她和坎普表示，喬州仍需要更多疫苗。

總統拜登周一建議，希望能盡快提高每日分配劑量至150萬。但據杜米表示，拜登官員在電話會議中說喬州可能要等到4月疫苗分配數才會增加。

周一，喬州督學伍茲(Richard Woods)宣布，已成立了一個由教師團體和13名督學組成的工作小組，討論若有足夠劑量時該如何給教師和員工接種。該工作組應會發布各學區應如何與當地公衛部門合作，提供疫苗接種的最佳做法。

而在假期過後創紀錄的病例激增之後，該州的新感染人數和住院人數均呈現下降趨勢。

而11位亞特蘭大都會區學區督學周二致信坎普，敦促他將教育工作者納入新冠疫苗接種的優先族群內。

該信由富頓郡(Fulton)，底克甫郡(DeKalb)，谷內郡(Gwinnett)，卡布郡(Cobb)，福賽斯郡(Forsyth)，克來頓郡(Clayton)、羅克代爾郡(Rockdale)以及亞特蘭大公立學校、瑪瑞埃塔市(Marietta)學校，迪卡特市(Decatur)學校和布福德市(Buford)學校的督學簽署。他們要求州長將教師及教育工作者從1b轉移到1a階段，也就是喬州疫苗施打的當前階段。

坎普的傳播總監霍爾(Cody Hall)稍早在電郵中表示，喬州目前因沒有收到足夠的劑量，無法為教師提供接種。杜米亦多次表示該州目前沒有足夠劑量為超過40萬名的教師和學校員工提供接種。

而本周開放K至2年級返校上課的亞特蘭大公立學校督學赫林(Lisa Herring)宣布，將在學區內進行COVID-19監視檢測(Surveillance Testing)。

這種檢測通常會在團體中隨機挑選對象進行。赫林表示，沒有強制規定學生須接受檢測，但是「強烈鼓勵」；教職員工接受測試也是自願的。結果通常能在24小時內得知。

赫林表示，這是喬州首個學區進行此一檢測。

疫苗 喬州 檢測

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