疫情席捲佛州監獄 囚犯死亡數增45％

根據奧蘭多先鋒報(Orlando Sentinel)對州數據的分析，去年佛羅里達州監獄 的囚犯死亡人數比前四年平均增加45％，顯示新冠疫情 對整個懲戒系統的影響，監獄內染疫情況亦未趨緩，過去三周檢測560多名囚犯中，逾45％為陽性。

儘管疫情期間監獄內人數有所下降，但在2020年，佛州 懲教單位近600名囚犯死亡，與往年相比，增加約200人。

根據FDC的數據，從2016年到2019年，平均每年死亡的囚犯人數在400名左右，2018年的峰值為440名；但是2020年，州報告共有590名囚犯在州拘留中死亡，其中191名囚犯在新冠檢測呈陽性後死亡。

邁阿密大學助理教授凱瑟琳·諾沃特尼(Kathryn Nowotny)與人合辦一家非營利性組織，追蹤全國監獄中的COVID-19病例和死亡情況。其中佛州據顯示，COVID-19的致命性要高於平均流感季或其他自然原因。

在2020年的8月、9月和10月，是州監獄爆發COVID-19病例最多的三個月份，FDC記錄每月有60多名囚犯死亡；而自2016年以來，該部門沒有任何月份有高過60起的囚犯死亡事件。

州未能在龐大的監獄網絡中遏制病毒，近幾周與新冠COVID-19相關的死亡和確診病例繼續上升。根據FDC和州衛生部門的數據，上月被關押在12個監獄中的16名囚犯死於COVID-19，使已確認的COVID相關死亡囚犯總數達到205名。至少有六名懲教工作人員也死於新冠病毒。

根據非營利新聞網站The Marshall Project追蹤監獄中COVID-19的死亡人數數據，佛州的囚犯死亡紀錄超過所有其他州的監獄系統。

佛州的囚犯死於新冠的比率也幾乎是聯邦監獄系統的兩倍。FDC秘書英奇(Mark Inch)上周表示，州目前有7萬9000名囚犯被監禁，而疫情前囚犯平均人數在9萬人左右。

根據FDC的數據，截至上周為止，有582名懲教人員因檢測陽性離開工作崗位，尚未返回，而359名染疫的囚犯仍在就醫治療中，尚未痊癒。