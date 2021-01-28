龍捲風襲塔城 機場、雷達塔台受損

商場停車場的樹木被龍捲風捲起倒地。(取自推特)

一場龍捲風 27日(周三)登陸塔拉哈西，損壞機場 和氣象中心雷達塔台，造成市政府工作中斷，機場關閉，捲起多處商場及民宅附近的樹木，造成5800多戶停電。

國家氣象中心27日上午11時30分左右，向里昂郡(Leon)發出龍捲風警告，但18分鐘後，西北氣象台發推文龍捲風登陸該地區。國家氣象中心的塔拉哈西局說，龍捲風橫穿城市的南側，襲擊了塔拉哈西國際機場(KTLH)，該機場位於佛羅里達州 立大學(FSU)和佛羅里達農工大學的(Florida A&M University)西南，下午12時30分後，機場因天氣惡劣關閉進行損失評估，但報告無人傷亡。機場在關閉2小時多後重新開放，但有一條跑道因龍捲風吹襲導致的雜物碎屑太多而關閉。

州議會大廈中正在進行的會議也被迫暫停，工作人員和參議員被告知進入地下室和建築物的走廊避災。雖然大家應該都有戴口罩，但仍有一些成員因擁擠在一起，無法維持社交距離而憂慮防疫。

龍捲風損壞里昂郡國家氣象中心大樓的雷達塔，幸好佛羅里達州立大學校園內的建築物未受到損壞，亦沒有傷亡報告。

龍捲風還對該市的南木社區(Southwood community)，以及市區以南的零星社區造成破壞。根據市府的電力追蹤地圖顯示，截至下午2時，有超過5800用戶停電。