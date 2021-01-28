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華裔打第2劑疫苗嚴重腹瀉「馬桶上過1天」

Publix 3.5萬劑預約爆滿 周五再開放 中佛州推疫苗莢艙

記者陳文迪／佛州報導
佛州衛生廳27日新冠疫苗接種數據，每日第一劑疫苗接種。(佛州衛生廳)
佛州衛生廳27日新冠疫苗接種數據，每日第一劑疫苗接種。(佛州衛生廳)

州長德桑提斯(Ron DeSantis)27日宣布，將在中佛州地區推出疫苗莢艙(vaccine pod)為耆老接種疫苗，周四可抵歐夏拉郡(Osceola)奇士美市(Kissimmee)的Solivita退休社區。

州長推文，下周可望收到30萬7000劑疫苗數量，與其他州相比，疫苗接種已完成23%。他亦表示，全州4000個長照機構月底將至少提供第一劑莫德納(Moderna)或輝瑞(Pfizer )疫苗；將繼續向聯邦爭取更多的疫苗供應，本周收到送26萬6100支第一劑疫苗，他希望每周能有50萬劑。

Publix超市疫苗站周三再開放預約周四及周五兩日疫苗接種3萬5000劑，不過在90分鐘內預約即滿額。下梯預約在29日(周五)，民眾可關注其疫苗網站進行預約：https://www.publix.com/covid-vaccine/florida。

目前全州20郡共有261家Publix超市藥房提供疫苗預約接種，不含中佛州橘郡、歐夏拉郡(Osceola)、沙米洛郡(Seminole)、湖郡(Lake)及波克郡(Polk)。

一些非裔及低收入社區無管道，無法獲得Publix疫苗，Belle Glade，Pahokee和南灣(South Bay的市長致信州長求援及抗議。

州衛生廳與亞馬遜(Amazon)合作，在其發貨中心為耆老施打疫苗，湖郡(Lake)周三(27)日起在Groveland發貨中心停車場設立直通式(Drive-thru)疫苗站，為65歲以上耆老接種疫苗，但在40分鐘內即滿額。該中心將於周一至周五每日開放，上午8時起，依先到先打方式，疫苗供應量用完為止。

佛州衛生廳27日新冠疫情報告，增8408例確診，染疫總人數破167萬6171例，死亡增169人，死亡總人數2萬6249人，含非佛州居民416人；就醫增353病例，全州6679人住院治療中，累計就醫7萬1155病例；周二新病例陽性率10.19%，檢測人數8萬1264人。

根據州疫苗接種記錄顯示，截至周二，佛州接種疫苗人數逾149萬4003人，其中20萬3846人完成第二劑注射。

州衛生廳與亞馬遜(Amazon)合作，在其發貨中心為耆老施打疫苗，停車場全滿。(...
州衛生廳與亞馬遜(Amazon)合作，在其發貨中心為耆老施打疫苗，停車場全滿。(取自推特)
州衛生廳與亞馬遜(Amazon)合作，在其發貨中心為耆老施打疫苗，停車場全滿。(...
州衛生廳與亞馬遜(Amazon)合作，在其發貨中心為耆老施打疫苗，停車場全滿。(取自推特)
佛州衛生廳27日新冠疫情數據，每日陽性確診率。(佛州衛生廳)
佛州衛生廳27日新冠疫情數據，每日陽性確診率。(佛州衛生廳)
州長推文，下周起收到的疫苗數量可望增加至30萬7000劑。(取自州長推特)
州長推文，下周起收到的疫苗數量可望增加至30萬7000劑。(取自州長推特)
佛州衛生廳27日新冠疫情數據，七日平均的每日確診例。(佛州衛生廳)
佛州衛生廳27日新冠疫情數據，七日平均的每日確診例。(佛州衛生廳)
佛州衛生廳27日新冠疫情數據，每日陽性確診率。(佛州衛生廳)
佛州衛生廳27日新冠疫情數據，每日陽性確診率。(佛州衛生廳)

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