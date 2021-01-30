室內也有空污危害健康？！Coway空氣清淨機為室內空氣品質把關

Coway空氣清淨機圓圈會發出紅、黃、綠、藍四種顏色的光，顯示空氣品質狀態。(Coway提供)

美國 地廣人稀，除非住在大都會或工業開發城市，一般認為美國空氣品質，沒什麼好挑剔的。為何還需要空氣清淨機？現代人一天80~90% 的時間待在室內，室內空氣品質與健康息息相關。然而人們卻往往忽略了室內空氣污染的來源與嚴重性，特別是在疫情期間，家家戶戶更需要一台Coway空氣清淨機守護家人健康！Coway空氣清淨機輸出的乾淨空氣，幾乎是一般清淨機2倍左右。搭配上噴射循環扇，短時間達到更換新鮮空氣的目標。不需再用人體肺葉來當過濾網了，對於抵抗力較弱的老弱婦孺家庭更是一大福音！

檢視室內空氣污染源

室內空汙有許多讓人意想不到的來源，諸如：

‧家中裝潢常見的合板、隔板等建材，因含甲醛樹脂的接合劑，是揮發性有機污染物的排放來源之一。

‧使用油漆、塗料時，經常需要摻入有機溶劑稀釋，和清潔用品、殺蟲劑、消毒劑一樣，在使用過程中，會釋出揮發性有機污染物。

‧使用時影印機、傳真機，會產生臭氧與懸浮微粒。

‧當室內環境潮濕、不乾淨時，更可能滋生黴菌(真菌)、細菌。

‧人體與寵物皮屑、毛髮，室內活動造成的揚塵，室內植物產生的花粉，都是污染源。

‧吸煙者直接排放的二手菸與間接造成的環境二手菸，甚至廚房炒菜油煙，都是常見污染源。

空汙是個隱形殺手，看不見它，但絕對需要正視室內空汙對人體造成的危害。

認識PM2.5

除了焚香、薰香、點蚊香以外，最普遍的室內空氣污染源就是烹調導致的燃燒行為。最近許多家庭廚房的新寵兒，號稱少油烹調的健康氣炸鍋，其實是製造空汙的隱形高手。當在沒有抽油煙機的密閉空間使用時，油煙堪比油鍋煎香腸濃度更暴增1525倍，還沒吃到健康的食材就先傷害呼吸道。一般油炸及健康炸烹調產生的微粒，集中於PM0.3與PM0.5。直徑小於PM10的微粒，有機會進入到達肺泡區，PM 0.3與PM 0.5的肺泡沉積率高於PM2.5。直徑小於或等於2.5微米的懸浮微粒稱為細懸浮微粒(PM2.5)，懸浮微粒比病毒大，比細菌小，能夠在大氣中停留很長時間，並可隨呼吸進入體內，積聚在氣管或肺中，室內空汙實在無處不在。

空污造成人體器官病變

《美國醫學會雜誌》一項研究表明，PM2.5會引起動脈斑塊沉積，引發血管炎症和動脈粥樣硬化，最終導致心臟病或其他心血管問題。這項始於1982年的研究證實，當空氣中PM2.5的濃度長期高於10μg/m3，就會帶來死亡風險的上升。濃度每增加10μg/m3，總的死亡風險會上升4%，心肺疾病帶來的死亡風險上升6%，肺癌帶來的死亡風險上升8%。此外，PM2.5極易吸附多環芳烴等有機污染物和重金屬，使致癌 、致畸、突變的機率明顯升高。這些數據在在表明，為什麼不吸菸的主婦或廚師及暴露在空汙環境中的人，也容易致癌。

暴露於空污中可能致癌

這麼多的室內空氣污染物，當吸入的濃度和總量來到一定的數字時，它們的危害如下：一氧化碳中毒最嚴重會造成死亡、處在二氧化碳濃度較高的環境下，會出現嗜睡、頭暈、頭痛等症狀、暴露於甲醛與揮發性有機污染物之下，程度較輕者會刺激眼睛、皮膚與呼吸道，嚴重的話則會影響神經系統、損傷肝腎功能、引發癌症等。真菌與細菌是常見的過敏 原外，也有可能傳染疾病造成感染。暴露於懸浮微粒的當下會刺激眼睛、呼吸道，引發發炎反應。長期暴露懸浮微粒則會有致癌風險。

Coway空氣清淨機內外皆美真開心

Coway空氣清淨機外觀簡約、美觀大方，能營造賞心悅目的居家生活品質，充分展現主人的品味。以噴射循環時尚型 AP-1516D為例，功能強大，但運轉時聲音最多只有22分貝，消耗電力功率只有5瓦，可說是零噪音和超省電的機型。機體設計，上方為控制面板及出風口，出風方式可針對需要調整多種方式。正面噴射循環扇圓圈部分會發出紅、黃、綠、藍四種顏色的光圈圈，顯示空氣品質狀態。下方為進氣口，外殼採磁吸式外殼設計，拆卸時毫不費力。這台空氣清淨機靜悄悄地捍衛著全家人呼吸新鮮空氣的需要和權力。

Coway空氣清淨機四層濾網真用心

Coway空氣清淨機有四層濾網，前置濾網專門用來過濾比較大的毛髮或灰塵，可水洗晾乾即用；第二層雙重除臭濾網，去除寵物異味及有害氣體；第三層是活性碳除臭濾網，去除微生物及甲醛等VOC有害氣體。多數品牌空氣清淨機都是使用造價比較便宜的黑色布織布，作為活性碳濾網；但Coway的活性碳濾網，是在一格格蜂巢般的空間中，裝有顆粒狀的活性碳，是造價昂貴、功效超高的濾網。

Coway 空氣清淨機功能最強的便是第四層HEPA濾網，可過濾過敏原、PM2.5跟黴菌等等，最細小可濾掉99.97%的PM0.3懸浮微粒，可在啟動60分鐘後，濾入微小像Coronavirus般的病毒有效率高達99%，並會將之閉鎖在HEPA濾網中。

Coway專人到府服務真省心

Coway空氣清淨機可採租賃優惠方案或免息分期付款購買，輕輕鬆鬆獲享優質空氣。租賃者可享專人到府免費定期更換濾網與保養機器，不讓高價耗材成為消費者的負擔。唯有確實更換濾網，才能確保空氣清淨機發揮最大功效。而這樣的好品質空氣，平均最低只要31.99元月租費。若有任何問題還有華語服務專線免費諮詢。詳洽華人服務專線：770-451-5346。