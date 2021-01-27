疫情造成報稅變化：70.5歲以上可提前領10萬以下退休金
南北卡華人工商總會(CCCC)於23日、24日兩天舉辦了5場稅務講座，由專業會計師和認證財務師提供個人、企業的最新稅務資訊，其中王麗東和朱明君解說去年因新冠疫情而產生的報稅變化和熱門稅務話題。
組織這一系列講座的商會財務部長朱明君表示，商會今年將每月舉辦主題講座，1月是稅務，5場講座還包括薪資保護計畫(PPP)兩輪貸款差異和如何全額豁免、合格營業收入扣除額規定、關愛法案的更新、新政府的稅改計畫。
擁有南北卡會計師執照的王麗東說去年因為疫情，使得今年報稅情形與往年不同。去年凡個人收入低於7萬5000元，或夫妻年收入低於15萬者，每個人可領取1200元，夫妻共計2400元，每名17歲以下孩子可獲500元補助。如有去年出生的嬰孩，和沒有收到全部或部分紓困金的人在報2020年的稅時將會補發。
去年領了失業金的民眾要填寫1099-G表，如果信用卡餘額或貸款支出因疫情被豁免，須填1099-C表。70.5歲以上民眾若因疫情導致生活困境，可提前提領10萬元以下退休金，不用繳交10%罰金。雇主可推遲兩年支付雇員的社安稅，如果所申請的PPP貸款獲豁免償還，不應計為收入，若須償還，便是貸款。
註冊會計師朱明君提醒大家注重網路安全，有些客戶身分被歹徒拿去申請救濟金，有的身分被盜用，自己無法使用電子報稅。她說大家要注意個人信息，不要隨便發在社交網站上；使用獨特的密碼和雙重確認法；留意電郵寄發地址，不要隨意點擊連結；不要從螢幕跳出的廣告上下載軟體；國稅局不會打電話或電郵給納稅人，如有需要，會以貼郵信件方式聯繫。
若家中65歲以下的單身被扶養人(dependent)去年有1萬2400元以上的工作收入、1100元以上的非勞動收入(unearned income)、從教會等慈善機構獲得108.28元以上工資，或自雇收入400元以上者皆須報稅。即使收入不符合報稅要求，若被雇主預提了收入稅，還是要報稅。
為防止父母鑽稅收漏洞，將巨額股票贈給孩子而設立的兒童稅(kiddie tax)，今年也有變動。18歲以下孩子如有超過2200元的非勞動收入，將按父母的邊際納稅率交稅，改變了2018和2019年按信託不動產課稅比例的規定。
若有員工去年因疫情，在4月1日至12月31日之間使用帶薪病假和帶薪探親假，自雇業主根據新冠病毒救濟方案(FFCRA)享有退稅。
退休金法案(SECURE Act)2020年有13年來首次的重大改革。舊稅法允許民眾過世後，讓指定配偶、子女後代或其他人繼承退休帳戶，享受延稅優惠。從2020年1月1日起，只有配偶、未成年子女、有重大疾病或殘障人士， 或比死者年輕10歲以內的人被指定為受益人，才可繼續享受舊稅法下的延稅政策。其他被指定的非配偶受益人必須在繼承後10年內取出全部帳戶資產，屆時有可能必須面臨繳納高額所得稅的問題。
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