疫情造成報稅變化：70.5歲以上可提前領10萬以下退休金

南北卡華人工商總會(CCCC)舉辦稅務講座。(記者王明心／攝影)

南北卡華人工商總會(CCCC)於23日、24日兩天舉辦了5場稅務講座，由專業會計師和認證財務師提供個人、企業的最新稅務資訊，其中王麗東和朱明君解說去年因新冠疫情 而產生的報稅 變化和熱門稅務話題。

組織這一系列講座的商會財務部長朱明君表示，商會今年將每月舉辦主題講座，1月是稅務，5場講座還包括薪資保護計畫(PPP)兩輪貸款差異和如何全額豁免、合格營業收入扣除額規定、關愛法案的更新、新政府的稅改計畫。

擁有南北卡會計師執照的王麗東說去年因為疫情，使得今年報稅情形與往年不同。去年凡個人收入低於7萬5000元，或夫妻年收入低於15萬者，每個人可領取1200元，夫妻共計2400元，每名17歲以下孩子可獲500元補助。如有去年出生的嬰孩，和沒有收到全部或部分紓困金的人在報2020年的稅時將會補發。

去年領了失業金的民眾要填寫1099-G表，如果信用卡餘額或貸款支出因疫情被豁免，須填1099-C表。70.5歲以上民眾若因疫情導致生活困境，可提前提領10萬元以下退休金 ，不用繳交10%罰金。雇主可推遲兩年支付雇員的社安稅，如果所申請的PPP貸款獲豁免償還，不應計為收入，若須償還，便是貸款。

註冊會計師朱明君提醒大家注重網路安全，有些客戶身分被歹徒拿去申請救濟金，有的身分被盜用，自己無法使用電子報稅。她說大家要注意個人信息，不要隨便發在社交網站上；使用獨特的密碼和雙重確認法；留意電郵寄發地址，不要隨意點擊連結；不要從螢幕跳出的廣告上下載軟體；國稅局不會打電話或電郵給納稅人，如有需要，會以貼郵信件方式聯繫。

若家中65歲以下的單身被扶養人(dependent)去年有1萬2400元以上的工作收入、1100元以上的非勞動收入(unearned income)、從教會等慈善機構獲得108.28元以上工資，或自雇收入400元以上者皆須報稅。即使收入不符合報稅要求，若被雇主預提了收入稅，還是要報稅。

為防止父母鑽稅收漏洞，將巨額股票贈給孩子而設立的兒童稅(kiddie tax)，今年也有變動。18歲以下孩子如有超過2200元的非勞動收入，將按父母的邊際納稅率交稅，改變了2018和2019年按信託不動產課稅比例的規定。

若有員工去年因疫情，在4月1日至12月31日之間使用帶薪病假和帶薪探親假，自雇業主根據新冠病毒救濟方案(FFCRA)享有退稅。

退休金法案(SECURE Act)2020年有13年來首次的重大改革。舊稅法允許民眾過世後，讓指定配偶、子女後代或其他人繼承退休帳戶，享受延稅優惠。從2020年1月1日起，只有配偶、未成年子女、有重大疾病或殘障人士， 或比死者年輕10歲以內的人被指定為受益人，才可繼續享受舊稅法下的延稅政策。其他被指定的非配偶受益人必須在繼承後10年內取出全部帳戶資產，屆時有可能必須面臨繳納高額所得稅的問題。