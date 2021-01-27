拜登護LGBTQ命令 北卡不落人後

新任總統拜登 20日上任第一天就發布保護同性戀和跨性別者在學校、醫療保健、工作場所和生活其他領域的行政命令，要求聯邦政府各部門審查禁止性別歧視 的現有法規和政策。北卡 大三角地區的希爾斯伯勒(Hillsborough)動作比拜登還快，在11日就通過保護LGBTQ族群的法令，成為該州第一個有此法令的城市，橙郡的教堂山和卡伯勒(Carrboro)也緊接著通過類似法令。

拜登的行政命令說：「孩子們應該能夠在學習中不必擔心是否會被拒絕進入洗手間、更衣室或學校體育活動。成年人應該知道他們不會因為其家庭成員或著裝不符性別刻板印象而被解雇、降職或虐待。」

希爾斯伯勒的法令禁止在公共住宿和就業場所，如旅館和餐廳，因性別、性取向、性別認同因素而有歧視。任何人士或企業如被裁定違反該條例，可被控以第3類輕罪，並被判每日罰款500元。不過該條例並沒有規定誰可以使用多性別公廁、淋浴間和更衣室。北卡公共廣播電台指這些須由州議會裁決。

根據該台報導，橙郡的教堂山和卡伯勒(Carrboro)仿效希爾斯伯勒，在12日、13日也通過了類似的法令，綠堡(Greensboro)和德倫(Durham)也在19日通過。

北卡最大學區維克郡(Wake)公校系統在去年底就初步修訂該區的反騷擾和就業政策，將反歧視保護擴大到跨性別學生和教職員。這項政策的改變是基於聯邦法院的裁決，其中包括跨性別者應被允許使用與其性別認同相符的洗手間。一些反對者指責這項政策讓允許自稱「非兩性」(non binary)的男性進入滿是半裸女孩的更衣室，會將女學生置於危險之中，也剝奪女孩們的個人自由和隱私權。

北卡前州長麥克羅伊(Pat McCrory)四年前競選連任時，輸給現任州長庫伯(Roy Cooper)，一般認為最大原因是他所簽署的「廁所法案」(HB2)規定民眾須依照出生登記的性別使用公廁，而不是自己所認同的性別，導致娛樂圈抵制、大公司撤資、全國性大型球賽改變場地，北卡失去60億的利益。該法案於2017年4月被州議院第142號法案廢除後，全美大學生體育協會取消了禁令。