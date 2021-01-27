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曾廣斌：口罩、疫苗、檢測 新政府抗疫重點

記者王政賢／北卡羅來納州報導

夏樂橄欖樹基金會創始人曾廣斌醫生日前發表文章，介紹美國新政府抗疫的策略。他指出：新政府的策略重點是口罩、疫苗檢測。但目前抗疫面臨三大難題：有50%的人群不願戴口罩，或/和不願意保持社交距離；疫苗群體接種嚴重滯後，有約三分之一的人不願接種；而高傳染或/和高致病的病毒變異株，正在或將要大流行。

他說，新政府為防疫設立目標：一、確保所有人都可獲得免費可靠的檢測，並建立公衛服務人員機構(US Public Health Jobs Corps)。二、聯邦幫助各州解決個人防護設備(PPE)的問題，全面啓動「國家防禦生產立法」(Defense Production Act)，增加PPE生產，保持戰略儲備。三、為社區提供以科學為依據的防疫指南，並為開學、復工、日常生活所需提供資源。四、再投資250億，有效、公平、均衡分配疫苗及治療資源。五、保護老人及其他高危人群。六、重建和擴建預測、預防及減輕傳染病流行所威脅的防護機構及設施。七、與州長及市長協調執行強制戴口罩的行政命令。

新政府的重要措施包括：恢復信任，在聯邦設立一個跨部門的疫情應對委員會，並在白宮國家安全委員會下重設專門辦公室；定期向公眾通報疫情；CDC將建立以郡或郵遞區號為單位的病例追蹤及疫情趨勢實時發布平台。關於疫苗接種，新政府提出每天接種100萬，百天內接種1億人。增加疫苗生產、購買及分發；由聯邦緊急事務管理局(FEMA)協調在各地設立大規模接種中心；與藥房及連鎖店合作，增加接種點；聯邦政府將為各州國民兵參與接種或檢測提供經濟幫助；並啓動疫苗宣傳工作。

另外，聯邦也發布了全民戴口罩100天行政命令，也要求在飛機、鐵路及公共交通旅行時戴口罩；所有入境者須有檢測陰性證明並須隔離；成立國家新冠病毒檢測委員會，增加檢測點及檢測數量；幫助學校篩查及檢測，爭取100天內大多數K至8年級學生返校；CDC將為開學復工提供公衛指南及具體措施。也將成立針對新藥、疫苗及檢測開發及應用的專門團隊。增加緊急救助基金，幫助州及地方政府抗疫所需。

新政府也指示聯邦緊急事務管理局作為聯邦與州相互補充、合作、協調抗疫的專門機構；重新加入世界衛生組織(WHO)及全球新冠疫苗供應保障組織(COVAX)，並和CDC在全球及各州設立病源及疾病流行監測點。

曾廣斌指出，新政府的防疫策略，看起來很有重點、計畫也很詳盡，但是否能完全實施，卻存在很大疑問。

檢測 疫苗 疫情

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