夏樂發現北卡首例英國變種病毒

北卡Lenior的野戰醫院護士正在穿戴個人防護用具。(美聯社)

北卡 上周六在夏樂─梅克倫堡郡(Mecklenburg)一成年人身上發現了首例英國變種病毒 。目前全美已至少在21州現蹤。

北卡大夏樂分校(UNC)的傳染病專家David Wohl博士說，目前尚無證據表明此一變種比以前的菌株更能穿透口罩。他強調人們應持續遵循3W原則：戴上口罩，與他人保持六呎距離，並經常洗手。北卡政府要求居民，在晚上10時至凌晨5時間待在家裡。餐廳，酒吧和大多數零售商店在晚上10時前必須打烊，所有現場的酒類銷售必須在晚上9時前結束。

而根據夏樂電視台WBTV報導，愛群健康(Atrium Health)日前已將其移動野戰醫院「MED-1」正式部署到南北卡交界松樹谷市(Pineville)的Atrium Health Pineville醫院急診室外的停車場。 該院設施執行兼副總裁坎貝爾(Alicia Campbell)說，因應就醫人增多，移動醫院正在部署以應對。

坎貝爾說：流動醫院被安置在派恩維爾，是因為該地允許醫護人員為夏樂的患者以及從南卡州而來的人們提供服務。

她說，現在越來越多人正在接種疫苗，因此一線員工可預見疫情 流行的終結。