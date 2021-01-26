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奧運移師佛州？ 奧委會：沒這個打算

記者陳文迪／佛州報導
佛州有觀光資源優勢，也常舉辦國際活動。(美聯社)
佛州有觀光資源優勢，也常舉辦國際活動。(美聯社)

州財務長(CFO)帕特羅尼斯(Jimmy Patronis)表示希望將奧運會從東京遷至佛州，於周一發函國際奧委會，稱佛羅里達是舉辦奧運會的理想之地，表明佛州在疫情期間舉辦大型體育賽事的意願。他引用報導，稱日本政府已經有結論，出於對新冠疫情的擔憂，將取消夏季奧運會。帕特羅尼斯在致國際奧委會主席巴赫(Thomas Bach)的信中表示，無論需要採取什麼預防措施，都可以配合。如果他的推薦成功，將是佛州首次，也是第十度在美國舉行奧運會。

不過，日本政府已經發表報告稱，考慮取消賽事的消息不真實。國際奧委會媒體部門電郵指，尚未收到帕特羅尼斯的信函，並提到上周五發表的聲明，委員會致力於今年成功舉辦2020年東京奧運會和殘奧會。

由於新冠病毒在全球蔓延，官方延遲2020年夏季奧運會，目前暫定於7月23日開賽。

據美聯社報導，組織單位表示，東京奧運會的成本至少為154億，而日本政府的審計則將成本提高至250億元。帕特羅尼斯的信中並未詳細說明將賽事移至佛州的費用，以及由誰付費。

帕特羅尼斯在信中指出，佛州在疫情期間允許進行體育運動，包括傑克遜維爾的終極格鬥錦標賽(Ultimate Fighting Championship)和奧蘭多的NBA比賽，在邁阿密花園市Hard Rock體育場舉行的NCAA大學橄欖球冠軍賽，以及超級盃大賽將在坦帕舉行。也說明，國際旅遊勝地迪士尼世界園區已經開放並安全運營，指迪士尼是在疫情中運營複雜組織不可思議的典範。

日本有1億2600萬人口，根據約翰·霍普金斯大學的數據，截至周一，日本報告36萬5899例新冠病例，5119例死亡；佛州人口逾2100萬，染疫總數逾165萬，死亡逾2萬5000人。

東京奧運 佛州 日本

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