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西礁島野雞氾濫 市府擬禁餵食 違者日罰250元 屢犯罰500元

記者陳文迪／佛州報導
西礁島漫遊的野雞成為問題。(取自Youtube)
西礁島漫遊的野雞成為問題。(取自Youtube)

西礁島(Key West)的野雞於街頭自由活動，曾是最南端的城市奇景之一。但隨著野雞的繁衍數量失控，該市議會於上周通過法案，稱野雞可能傳播疾病、破壞財產，將餵養自由漫遊的鳥類(free-roaming birds)定為非法，第一次違法者每天罰款250元，屢犯者每天罰款500元，該法案現等待第二輪投票。飼養禁令不適用於雞舍中飼養的雞。

當地遊蕩的雞很少找不到東西吃，因為遊客常餵牠們爆米花或炸薯條，一些當地人還買大袋的鳥飼料餵雞。提案的議員洛佩茲(Clayton Lopez)說，雞可以選擇的食物比人還多。蒙羅郡(Monroe)檢察官助理Patricia Eables說，她的鄰居每天要餵幾次飼料，導致樓梯、汽車都沾染上雞糞。曾試圖請鄰居停止餵食，但發現政府無任何法規。議員胡佛(Mary Lou Hoover)說，漫遊雞不怕人，變得具侵略性。居民報告說，他們把狗屎扔到垃圾桶時，有雞認為是食物而撲上來攻擊。

西礁島市野生動物中心執行主任斯威斯(Tom Sweets)說，礁島是個蟲子豐富的環境，沒有必要餵牠們；除非生病或受傷，否則在西礁島從未見過瘦的雞。去年收治約1500隻受傷、生病和成為孤兒的雞。僅這月已收到約180隻雞，倖存的雞被轉移到奧基喬比湖(Lake Okeechobee)以北和佛邁爾斯附近的自由放養牧場。

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