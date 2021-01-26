納城華藝將於2月13日(周六)下午1時至3時在線上舉辦農曆新年活動。(CAAN提供)

亞城台鄉會獎學金 2‧2截止

●亞特蘭大台灣 同鄉會設立2021年優秀高中學生獎學金兩位，分別為500元，以鼓勵優秀學生在科技和人文領域上繼續深造，培養專業領域上的領導才能，和塑造青年的模範表率。台鄉會將頒發獎學金及獎狀，並協助他們進入理想大學。

凡就讀11和12年級的學生皆可申請。申請人須學業成績優良、品行端正、服務傑出，且計畫繼續研習科技或人文等專業。申請人父母必須有兩年的亞特蘭大台鄉會會員資格(2020 & 2021)。申請人只能得獎一次，且得獎人及父母親願意在得獎後，親自出席頒獎典禮。

申請人除填寫申請表格之外，須附送一份高中全部學校成績單、兩封推薦函：一封來自正規學校指導教師，另一封來自課外活動導師，一份不超過3頁的短文自傳，包括描述求學計畫，學業成就及參與社區活動的摘要、以及一份SAT、ACT或PSAT報告。申請截止日是2月2日，過期恕不受理。得獎名單將在2月30日之前公布，頒獎典禮將另行通知日期。

申請表格：11年級請於此下載：bit.ly/3qRzhqk、12年級請由此下載：bit.ly/3pj0WQD。申請文件或疑問，請電郵會長黃鴻展：[email protected]。

納城華藝 2‧13線上慶牛年

●由於疫情 ，納城華藝(Chinese Arts Alliance of Nashville)將於2月13日(周六)下午1時至3時在線上舉辦農曆新年活動。活動免費並向公眾開放。

節目包括舞蹈，唱歌，擊鼓和專業音樂家演出，包括了Wu Fei、Bob Tigert等，也有專業雜耍團體Playing By Air、CAAN的舞龍舞獅和中國舞表演。另有一系列互動研討會：包括中文命名、中華工藝美術、功夫、太極拳基礎、學唱新年歌、輕鬆漢語會話和HandEyeBody雜耍講習班。意者請在：ChineseArtsAlliance.org上註冊。主辦單位會寄發活動鏈接。

亞城台鄉會、長老教會 2‧14迎春

●因疫情影響，去年亞特蘭大台灣同鄉會的年會取消了兩次。今年為凝聚郷親們向心力及維繫情誼，同鄉會與台灣長老教會邀請鄉親於2月14日(周日)上午11時30分至下午3時於教會歡度新年佳節。屆時每人可取一袋事先分裝好的午餐，可在戶外、車內、或在交誼廳用餐，彼此保持安全距離。當日除表演節目外，也將公布2021年度新理事。活動免費，但為控制出席人數及準備餐點數量，意者務必事先報名，可電Adam：(404)375-6550。