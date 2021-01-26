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關校10個月後 亞城公校K至2年級開放返校

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
亞特蘭大公立學校K至2年級的學生，25日回到校園面對面上課。(亞特蘭大公校推特)
亞特蘭大公立學校K至2年級的學生，25日回到校園面對面上課。(亞特蘭大公校推特)

去年3月新冠疫情於喬州爆發，各級學校紛紛關閉改採網課，亞特蘭大公立學校(APS)，克來頓郡(Clayton)和底克甫郡(DeKalb)學區是喬州少數幾個至今年1月中仍維持全網課的學區。而亞特蘭大公校K到2年級，以及需要特殊教育的學生，在25日終於可選擇返回教室面對面上課。其3至5年級的學生則將可於2月8日回校上課；初中和高中學生則為2月16日。

根據亞特蘭大憲報(AJC)報導，在亞特蘭大傳統公校中就讀的學生，有三分之一想返校上課，其餘人則選擇繼續上網課。

而亞特蘭大都會區其他學區，多數已陸續於去年秋季開放面授。然華裔家長們對於是否送孩子們回校上課或是維持網課，有著頗為迥異的決定。

福賽斯郡(Forsyth)自去年秋天開學以來即重開提供面授。育有一個4年級女兒的Sarah說，自一開始即把女兒送回學校上課，其實心裡也是很擔心是否會染疫，但自己需要每天進辦公室工作，外公外婆也不可能每天分神照顧女兒，只能硬著頭皮送女兒回校，但幸好至目前為止，該校尚無確診病例。

谷內郡(Gwinnett)林太太表示，自己仍選擇讓讀中學的兒子在家上網課，就是因為不想承擔額外的風險。但她也直言，網課效果有限，兒子有時一邊上課，一邊也分神跟朋友傳訊息或上網打電動，但自己白天也有公務要忙，分身乏術，只能睜一隻眼閉一隻眼。

而近日喬治亞州教育工作者專業協會(Professional Association of Georgia Educators, PAGE)一項針對全州6000多名教師的調查發現，87%的教師表示，疫情期間學校停課對學生學習產生了負面影響。並有超過75%的受訪者表示，學生對於社會情感的需求增高，包括抑鬱症，焦慮症和社交孤立感亦顯增加。

小兒科醫師Greg Cabrera表示，自疫情流行以來該診所已有逾百名染疫病患就診，但孩童大多症狀輕微，僅都在家休養自行痊癒。醫學研究也顯示小兒極少傳染給他人，這也是為什麼許多小學仍開放的原因。反觀因疫情居家避疫衝擊，他去年所診治的孩童及青少年心理疾病及憂鬱症是行醫20多年來最多，故他建議家長應考量孩子心理健康，盡量維持其正常生活。

而在克來頓郡公校教授中文的江昭萱說，許多人覺得網課缺乏互動，孩子們不能專心。但就她所觀察，低年級的孩子反而適應得最好。她猜想是因為這些孩童沒有潛意識設定「學習就一定要去學校」的框架。她的3歲姪子1歲起就可自己上YouTube學習數字、字母、 單字等。她說時代變了，自工業革命以來到校學習、老師一對多的傳統教育形式或許也應改變。她希望大家能多看看網課的好處：打破時間、地點限制，課程可視個人需要做調整等，或許對於未來教育的形式能有更多的想像並造成改變。

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