喬州變種病毒現5例 沃爾瑪、Sam's Club也可打疫苗

10家沃爾瑪(Walmart)及兩家Sam's Club亦將加入喬州疫苗接種點的行列。(路透)

英國變種病毒在全美已至少有144例，其中在喬州 有5例。

拜登總統上任後，欲加快全國疫苗 接種速度。路透社報導，喬州除了先前宣布的各郡接種點、Publix，Kroger和Ingles超市、以及U-Save-It藥局之外，另有10家沃爾瑪 (Walmart)及兩家Sam's Club亦將加入疫苗接種點的行列。

加入喬州疫苗接種地點的Sam's Club位於雅典(Athens)和哥倫布(Columbus)；沃爾瑪的地點位於Rincon、Eastman、Dahlonega、Jesup、Villa Rica、Waynesboro、Rome、Eatonton、Albany和Adel。詳細地址可上網查詢：dph.georgia.gov/locations/covid-vaccination-site。

新就任的聯邦參議員沃諾克(Raphael Warnock)周四表示，前任總統川普並沒有留下疫苗分發計畫。

而喬州公共衛生署署長杜米(Kathleen Toomey)表示，預期新冠病毒的新變種株將會迅速傳播。

杜米說，因為此一病毒變種更易傳播，現在在公共場所中被病毒傳染的風險比以往更高。她呼籲民眾採取更多的防疫措施：戴上口罩，保持社交距離，避免人群聚集，並勤洗手。

但杜米表示，新的病毒株對疫苗很敏感，她敦促有資格獲疫苗接種者趕緊施打，防止疫情擴散，並保護自己。