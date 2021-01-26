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喬州12月失業率5.6% 低於全美平均6.7%

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
2020年12月喬州失業率為5.6%。(美聯社)
2020年12月喬州失業率為5.6%。(美聯社)

喬治亞州2020年12月的就業市場喜憂參半，儘管勞動力萎縮，但就業人數增加，失業率也下降。

喬州失業率從11月的5.7%降至12月的5.6%。由於疫情衝擊，失業率從2019年12月的3.1%飆升至2020年4月的12.6%，然後呈現不穩定反彈。

而全美2020年12月的失業率為6.7%，與11月相同。

喬州找工作的人數下降了約3萬人，並導致失業率下降。該州失業人數下降了約7000，至28萬6000人。

另一項針對雇主工資單的調查顯示，就業反彈自去年春季已開始，並持續慢慢加速。喬州的企業在去年12月又雇用了4萬5000人，將就業人數增加到456萬，這是自去年6月以來的最大漲幅。總計工作機會已恢復了疫情前的82%，但仍比去年2月的歷史最高點少了約13萬7000個工作。

截至1月16日的一周，喬州的新失業申請數仍然很高，有3萬2000人，共有16萬7000人仍定期獲得州失業金，另有8萬2000人正獲得特殊聯邦援助。

勞工署署長巴特勒(Mark Butler)表示，該州正努力使符合國會在去年底通過的新救濟法案資格的勞工取得款項，預計會有更多人在未來兩周內獲得付款。

預算主任法爾(Kelly Farr)日前告訴州議員，州長坎普(Brian Kemp)將繼續使用聯邦新冠病毒援助來支付州失業救濟金的成本，以避免向雇主增收失業稅。

巨大的失業潮耗盡了喬州用於支付失業補助的25億元。通常發生這種情況時，各州會從聯邦政府借款，然後使用從雇主那裡收取的稅款償還。但是聯邦政府允許各州使用聯邦援助來償還借款，坎普在10月表示，將動用多達15億的聯邦資金來償還借款。然這種選擇排除了對地方政府的更多援助，或針對企業和個人的救濟計畫。 

法爾日前表示，喬州已花費9億9400萬元支付失業救濟金，並且政府希望在剩餘的4億4000萬元中盡可保留多些款項以做同樣的事。

喬州 就業 疫情

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