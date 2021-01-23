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迪士尼疫期大裁員 高管曝仍領千萬薪

記者陳文迪／佛州報導
遊覽迪士尼世界主題樂園的遊客。(取自臉書官網)
遊覽迪士尼世界主題樂園的遊客。(取自臉書官網)

根據美國證券交易委員會(SEC)備案，在疫情期間，迪士尼裁員數千人，但由於迪士尼流媒體服務(Disney+ streaming service)受到歡迎，迪士尼的兩名高管仍領薪3500萬元。執行長洽培克(Bob Chapek)和執行董事長艾格爾(Bob Iger)2020年的總薪酬分別為1400萬元和2100萬元。

洽培克、艾格爾將無法獲得2020財年的獎金，因為該公司在主題公園、電影院和體育館關閉時遭受重大虧損。

艾格爾的薪酬比他2019年當執行長的4750萬元下降56％，洽培克於2020年2月取代艾格爾擔任執行長。從4月主題公園關閉期間開始，洽培克暫時減薪50％，而艾格爾則在餘下的整個財政年度裡都沒有全額薪資。

迪士尼在周二向美國證券交易委員會提交的文件中說，洽培克的薪酬以及其他四名暫時削減30％薪酬的高管的基本工資在8月已全部恢復。

迪士尼去年計畫從其公園和產品部門解雇2萬8000名員工。大多數是兼職者。在去年感恩節前，再宣布裁員4000人。

由於疫情，迪士尼世界於去年3月關閉，直到7月才重新以防疫規則限制人流方式開放。

迪士尼世界工會上周表示，雖然有成千上萬的員工尚未恢復工作，但他們的一些員工仍在穩定地被要求重回工作崗位。

迪士尼公司2月21日發布第一季度收益，然後在3月9日舉行年度股東大會。

遊覽迪士尼世界主題樂園的遊客。(取自臉書官網)
遊覽迪士尼世界主題樂園的遊客。(取自臉書官網)

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