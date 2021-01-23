12月失業率降0.2％ 奧蘭多仍最高

佛州失業率下降，旅遊觀光產業仍待重振。(美聯社)

州經濟機會廳22日發布的數據顯示，佛州 12月的失業率為6.1％，比11月下降0.2％，但比2019年12月的2.9％高3.2%逾兩倍；全國12月的失業率為6.7％。

聖約翰斯郡(St. Johns)和瓦庫拉郡(Wakulla)的失業率最低，為3.6％，其次是蒙羅郡(Monroe)，為3.8％。歐夏拉郡(Osceola)的失業率最高，為8.7％，其次是邁阿密戴德郡7.3％，橘郡(Orange)和普特南郡(Putnam)第三7.2％。湖郡(Lake)的失業率為6％，沙米洛郡(Seminole)5.2％。

歐夏拉郡、沙米洛郡組成的大奧蘭多都會區(Metro Orlando)失業率達6.9%，為全州失業率最高的都會區。

疫情 衝擊旅遊業經濟，尤其對依賴旅遊業的中佛州影響更為嚴重，數以萬計的主題公園，酒店和相關行業人員被解雇或放無薪假。州府指，在疫情初期，佛州失去近120萬個工作崗位，但自5月初以來已經恢復一半以上。最新報告顯示，一個月前增加了16萬800個工作崗位，但1010萬佛州勞動力人口中，仍有61萬4000人失業。