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1張圖看疫情：全美逾2482萬確診 伊州逼近110萬例

疫苗短缺 Publix線上預約全滿

記者陳文迪／佛州報導
佛州衛生廳22日新冠疫情數據。(佛州衛生廳)
佛州衛生廳22日新冠疫情數據。(佛州衛生廳)

州長德桑提斯(Ron DeSantis)周五說，州已準備好為更多民眾施打疫苗，但目前疫苗短缺，主因聯邦供應量不足，速度太慢。Publix超市疫苗線上預約已全滿，州衛生廳在部分區域試行疫苗預約電話系統，協助各郡衛生單位協調疫苗預約。佛州的疫苗接種計畫優先讓65歲以上的居民接種，在全州的州立機構、醫院、教堂以及250家Publix超級市場提供疫苗。

州長說，今年初收到超過50萬劑疫苗，但此後每周的量少很多。上周收到26萬6000劑，預計下周將收到相同劑量。接下來的幾天，將有超過100萬名65歲以上的老人接種疫苗。

佛州接種疫苗居住權新規本周起執行，要求提供佛州居住證明文件引發社區憂慮，恐影響農場移民工人接種疫苗。

邁阿密戴德郡兩家最大的醫院由於供應不足而取消數千預約後，郡長萊文卡瓦(Daniella Levine Cava)22日簽署一項緊急命令，賦予該郡對疫苗接種更多的控制權，終止醫院的超額預訂。

邁阿密海灘的西奈山醫療中心(Mount Sinai Medical Center)及Baptist Health本周分別以供應不足為由取消所有首劑疫苗預約，萊文·卡瓦稱醫院的行動「不公平且不可接受」(unfair and unacceptable)。她對郡各疫苗站點表示敬意，現在由於供應不足都關閉。緊急命令23日起生效，要求醫院系統和管理疫苗的地方政府每天發布有關其進展的最新信息，包括從前一天的疫苗總數，正在接種疫苗數量，以及在一天結束時必須丟棄的劑量。該命令還規定，除非有足夠的疫苗劑量，否則不應開放預約。

佛州衛生廳22日新增1萬3719例確診，染疫總人數破162萬7603例，死亡增277人，死亡總人數2萬5405人，新病例陽性率從8.54%增至12.37%，根據州疫苗接種紀錄，截至周五，佛州接種疫苗人數逾124萬9804人，其中13萬9345人完成第二劑注射，詳細報表：ww11.doh.state.fl.us/comm/_partners/covid19_report_archive/vaccine/vaccine_report_latest.pdf。

佛州試行疫苗預約電話系統。(美聯社)
佛州試行疫苗預約電話系統。(美聯社)
佛州衛生廳22日新冠疫情數據。(佛州衛生廳)
佛州衛生廳22日新冠疫情數據。(佛州衛生廳)

疫苗 佛州 移民

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