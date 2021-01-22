疫期稅收不降反升 學者：喬州經濟將強勁復甦

喬治亞州 的財政經濟學家多夫曼(Jeffrey Dorfman)周二對該州議員表示，在COVID-19疫情 流行結束之前，勞動力市場已恢復其最大可能，並且由於消費者有餘錢消費，今年的經濟應會強勁復甦。

多夫曼也是喬治亞大學的經濟學家，他表示，該州經濟狀況目前看來相當樂觀。

根據亞特蘭大憲報(AJC)報導，由於疫情所造成的經濟衰退，全美各州預計都會出現巨額缺口，但喬州 稅收卻不降反升，很大程度上是因為聯邦政府對失業者和企業的巨額資助。

多夫曼告訴議員，該州自2019年11月以來減少了12萬3000個工作，但大多數是兼職職位，許多還是學生或是家長的職位，而其中一些人由於疫情需更多時間陪伴家人，因而辭職。

他表示：「在疫情流行結束之前，我們的勞動力市場確實可能充分地恢復。」

隨著聯邦資金的大量挹注，無論是失業救濟補助，直接付款，醫療保健補助或保持企業開放，去年許多喬州人民的收入都有所增加。多夫曼說：「在人們有更多金錢可花費時，我們從未有過經濟衰退。」

因此，喬州已見到其營業稅收入大大提升。這是用於支付該州在教育，醫療保健和其他領域的兩種主要稅收之一。

他說，許多獲得聯邦援助的人都將錢存下來。儲蓄率從疫情流行前的占收入比例的大約7%至8%，增至現在的12%至13%。他說，喬州人的信用分數有所提高，卡債也有所減少。

多夫曼說，當喬州人接種疫苗後，「我們的經濟復甦應該相當強勁而迅速，因為民眾有足夠的錢來花。」

他告訴議員們，如果暫停驅逐令解除，估計不會出現大規模的驅逐或法拍屋(foreclosures)，並且企業主「在喬州已經極盡努力，尋找在疫情期間繼續拓展業務的方式。」

坎普上周要求議員們補足去年削減的超過12億元的學校開支，並藉貸10億元用於建設，他還告訴預算編列者喬州的經濟已準備好繼續增長。