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喬州聯邦參議員決選 民主黨橫掃4票倉 共和黨獲富人支持

記者閻尚恩／亞特蘭大報導
1月決選與11月大選相比 喬州選民板塊比率變化
1月決選與11月大選相比 喬州選民板塊比率變化

喬治亞州19日正式公告兩席聯邦參議員決選結果，共有超過448萬選票有效，占合法選民60%，與11月近483萬票，短少36萬票，但仍有九成動員投票率。根據紐約時報報導，民主黨在各選民板塊如族裔、所得、教育程度、與城鄉選區，都較11月增加勝幅比，反觀共和黨獲得富裕選民更多支持。喬州共159個郡行政區，選票最多的四個郡占全體票數35%，俱由民主黨獲勝；選票最多的十個郡占總票數近半，民主黨勝七個郡。尤其傳統共和黨票倉的谷內郡(Gwinnett)、卡布郡(Cobb)，亨利郡(Henry)皆易幟。

民主黨吸票斬獲最明顯除了成功吸引西語裔選票、重現高度動員非裔選民，另一亮點是人多且競選經費多的印度裔選民。2019年美國人口普查顯示自2014年以來，喬州內印度裔人口成長率超過40%，人口總數超過14萬，已超越華裔兩倍以上，且同樣具有教育程度高、高所得高專業技能的優勢，據日本媒體報導，印裔政治行動委員會組織IMPACT自12月投入選舉經費逾250萬元，成功動員喬州印裔選民投票，複製該組織在賓州成功的選舉動員策略。因此民主黨全國主席Tom Perez表示，印度裔對選情舉足輕重。

華盛頓郵報表示，共和黨吸引所得逾8萬元的家庭，以及郊區白人選票回流，然其競選主軸為指控州長與州務卿操縱選舉舞弊，加之良莠不齊消息充斥，打擊民主選舉公正與可信度，侵蝕選民的投票意願，過載資訊超過選民負荷，不利選情降低選民投票率。

另依都會郊區分析兩次選舉結果，最大票倉富頓郡(Fulton)、與第四都會區底克甫郡(DeKalb)，合計選票逾85萬，民主黨皆壓倒性勝利，且第二大的谷內郡與第三大的卡布郡共計選票逾73萬，過去共和黨選民多，然人口結構改變，共和黨敗選且決選落後幅度趨大。尤其是卡布郡，90年代曾選出共和黨籍眾議院議長金各契(Newt Gingrich)，但目前民主黨候選人勝選都超過10%。

民主黨 共和黨 投票

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