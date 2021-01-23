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快過年了 想家嗎來碗大鼓米線解鄉愁

亞特蘭大工商組
濃濃膠原的米線，外送到府，依然熱騰騰又鮮嫩可口。
濃濃膠原的米線，外送到府，依然熱騰騰又鮮嫩可口。

2月12日農曆大年初一快過年了，今年新冠病毒疫情華人中國、台灣、香港或東南亞老家過年更是難上加難，這股濃濃地鄉愁，不如來碗熱騰騰地大鼓米線化解吧！如果擔心新冠病毒疫情，位於亞特蘭大都會區Doraville市的大鼓米線(Dagu Rice Noodle)，店內堂吃注重消毒防疫，座位之間保持客人的間隔距離；食客們還可以透過大鼓米線官網上訂餐：www.dagu-usa.com/online-order或是其他外送網站：seamless.com, ubereats.com, grubhub.com等，外送到到府時，依然可以品嚐到熱騰騰又鮮嫩可口的家鄉味。

雲南過橋米線是華人著名小吃，在中國和世界各地已有超過500家連鎖店的大鼓米線，自從在Doraville開張以來，因真材實料、湯頭香濃、食材新鮮美味，又有各類奶茶、蜂蜜綠茶、水果冰沙與奶昔，和精緻甜品，吸引了不少回頭客。

店東表示，大鼓米線的米線製作過程，從黑龍江哈爾濱五常市栽種水稻，到工廠以傳統工藝製成粗米線，純粹只有米和水，沒有其他的添加劑，吃起來不會過度的Q彈，但絕對軟滑潤爽又健康，又有大米的香甜味，質地疏鬆極易吸附湯汁作料。

店東說，吃一套正宗的過橋米線，是件頗有儀式感的事情。按先生後熟的順序，把牛肉、豬肉、羊肉或生魚片平鋪涮入滾燙的湯碗，以保證受熱均勻，再來是雞肉、豬肝、腰花、肚片等等部下入後，可以用筷子輕輕撥動，片刻後，葷料們便變得白嫩細膩起來；再來是素料碟，通常會包括豌豆苗、嫩韭菜、菠菜、豆腐皮等，還有一些風味小菜，可以根據自己的口味選擇入碗燙涮，可享受不同食材加入後的層次感。

相比陣仗華麗的過橋米線，大鼓米線的罐罐米線適合步代迅速的都市生活，也更適合網購外帶。罐罐米線將一口小小的砂鍋架在爐火上，倒入熬好的骨湯，燒至華氏450度後，再加入鮮肉末、韭菜葉、豌豆尖及各口味配料，一煮沸就起鍋。上桌後，客人再將米線徐徐放入熱湯中，可以就這樣清清爽爽地直接吃，也可以加上辣油香醋，吃個酣暢淋漓。大鼓有特製米線與湯分離的耐高溫外帶盒，方便客人在自家或辦公室享用。據多次網上訂購外賣的食客們表示，大鼓米線外送到府後，雖然熱度沒有現場享用如此暖心又暖胃，但依然熱騰騰又鮮嫩可口，仍是一大享受。

在大鼓不僅可吃到地道米線，小菜也一定要嚐嚐。在特色小菜方面，有夫妻肺片、涼拌牛腱、川北涼粉、拍黃瓜、大鼓雞排、滷蛋、口水雞、鹽酥雞等，其中紅油筍片香脆可口，其中紅油是辣椒、香料炸油後，再浸泡一天後過濾而成，所以大鼓的辣油有特殊的香味；川北涼粉雖是素食，但「口感美到像肉！」；棒棒雞更是融百年技藝，並匯集川菜精華後自成一家的駐店特色小吃。

詳情與網上點餐服務可上網：www.dagu-usa.com。亞城的大鼓米線位於Intown Plaza，正好在美豐銀行總行的隔壁購物中心內，地址：5090 Buford Hwy NE, Ste 110-111, Doraville, GA 30340，電話：678-757-6943，周營7天每天上午11時到晚上10時。

店東介紹大鼓特製米線與湯分離的耐高溫外帶盒。
店東介紹大鼓特製米線與湯分離的耐高溫外帶盒。
創新吃法的過橋米線和罐罐米線，各有千秋，風味絕佳。(大鼓提供)
創新吃法的過橋米線和罐罐米線，各有千秋，風味絕佳。(大鼓提供)
大鼓的過橋米線配菜依續放入熱湯中，可展現不同口味的層次感。 (大鼓提供)
大鼓的過橋米線配菜依續放入熱湯中，可展現不同口味的層次感。 (大鼓提供)

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