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夏樂女作家夏嫿 小說改編電視劇

記者王政賢／北卡羅來納州報導
夏嫿在「夏樂市華人浸信會」留影。 (夏嫿提供)
夏嫿在「夏樂市華人浸信會」留影。 (夏嫿提供)

定居夏樂的加拿大籍華裔女作家夏嫿，其長篇小說「夢落紐約」版權已簽給上海一家影視公司，正改編成40集電視連續劇「人在異鄉」(暫定名)，由夏嫿本人擔任主編劇。

夏嫿，原名于軍。70年代出生於江西南昌，是北美中文作協會員。她在2003年移民加拿大後，開始紙筆搭橋走上心靈救贖之旅。財經專業大學畢業的她，開始在國內外大型文學雜誌及報刊發表了不少小說、散文、詩歌和劇本，有些作品還被收入海內外的一些文集。其劇本「人生回放」入圍中國微劇本賽京華獎，詩歌「那一夜」、「致滕王閣」分獲紫荊花杯及世界華文詩歌大賽優秀獎。散文「粥」獲台灣時報海峽兩岸散文優秀獎。小說「煩惱」、「終結」、「神奇神秘的中醫」、「和解」、「送禮」、「代理人」等獲國內外各類獎賽獎項。微小說「約克廣場的流浪漢」獲2020世界華語微小說二等獎，入選「小說月刊」長篇小說「花落的聲音」獲海外華文著述小說佳作獎。夏嫿國內外已出版的中短篇小說集有「搭錯車」、「環環扣」和長篇小說「花落的聲音」、「一路狂奔」、「夢落紐約」。長篇小說「疫情•憶情」正在出版途中。

夏嫿說，屢獲獎項的長篇小說「花落的聲音」，經過部分修改後改名為「夢落紐約」，於2019年9月，由江西百花洲文藝出版社出版，在全中國發行。這篇小說，描寫了兩位個性完全不同的女子，卻機緣巧合成了樓上樓下的鄰居，開始奇特的相處。

小說「夢落紐約」。(記者王政賢／攝影)
小說「夢落紐約」。(記者王政賢／攝影)
夏嫿在「亞洲圖書館」席地而坐、翻閱圖書。(夏嫿提供)
夏嫿在「亞洲圖書館」席地而坐、翻閱圖書。(夏嫿提供)
小說「一路狂奔」。(記者王政賢／攝影)
小說「一路狂奔」。(記者王政賢／攝影)

小說 紐約 中國

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