凱瑞市中心公園 即將動工

凱瑞市中心公園的設計圖。(凱瑞市政府官網)

占地7英畝的凱瑞(Cary)市中心休閒公園廣場即將破土動工，先進的多用途戶外空間將是北卡中部的首例。這個專案受惠於2012年通過的社區債券，總體規畫已經完成。凱瑞市政府希望這些建設為歷史悠久的市中心帶來蓬勃活力和商機。

根據凱瑞官網，該位於凱瑞市中心的大公園以大草坪和獨特的分層水景為特色。草坪前面將是一個貫穿全場的亭榭，草坪周圍是一系列被稱為「房間」的獨特空間，目前規劃成幾個特色區域，包括表演舞台、樹皮酒吧、狗公園、聚會花園、學院街廣場、兒童遊戲區、市鎮廣場、公園街庭院，由鋪好的步道 連接，預計2023年秋天完工啟用。

除了硬體設施，該公園一個主要特點是規畫完善的活動，包括藝術展覽、藝術和手工藝課程、表演和音樂會、有氧運動和健身 課程、讀書俱樂部、故事時間計畫和電影，目標是在公園裡創造活動，為市區注入活力。

該公園並非今年才從零開始，早在2017年3月就完成了公園的第一期工程，包括一個夜間會發光的噴泉、戶外表演空間、戶外遊戲區域，和開放的草坪。2019年11月維克郡最大的圖書館在公園內開幕啟用，左有凱瑞藝術中心，右是凱瑞市中心商店街，後面是大型室內停車場。公園四周有地擲球場(bocce ball court)、乒乓球桌、圍棋桌、足球 遊戲桌，和可供居民聊天休憩的桌椅，是老少咸宜的去處。