北卡杜倫入圍「保障收入」試行城市

杜倫市(Durham)入圍由推特(Twitter)首席執行官多爾西(Jack Dorsey)資助的「保障收入」專案。(取自該市官網)

北卡杜倫市(Durham)入圍由推特(Twitter)首席執行官多爾西(Jack Dorsey)資助的「保障收入」專案(Mayors For A Guaranteed Income, MGI)，與其他30多個城市並列試驗城市名單。多爾西去年撥款300萬資助該專案，最近又投入1500萬元。

該專案由加州 斯托克頓(Stockton)市長塔布斯(Michael D. Tubbs)發起，專案官網表示其做法奠基在民權領袖金恩博士(Martin Luther King, Jr.)所提出的觀念：「消除貧困最有效的方法是採取保障收入措施」，召集一些市長，以直接現金支付方式，倡導「保障收入」，目標是讓聯邦立法制定全民基本收入。目前在名單內的市長共有35位。

該官網解釋，「保障收入」是指在無條件、無工作要求的情況下，每個月直接支付現金給個人，補充現有社會福利的不足，實現種族和性別平等。現金因具有操作迅速和運用靈活的特質，該專案認為是能做最多好事的最簡單最有力方法。

有些城市早已開始試行「保障收入」專案。發起專案的塔布斯自2019年2月以來，每個月向斯托克頓市125名居民發放500元捐款。密西西比的傑克遜市(Jackson)每月給非裔母親1000元。此外，芝加哥和亞特蘭大 也已經成立特別工作小組，探索保障收入的可行性。專案認為人們口袋裡如果有更多的現金，不但可保障家庭財務、刺激當地經濟，還因此增加州和地方收入、推動全國經濟復甦。

杜倫是此次多爾西資助的30個城市中挑選出來的試點城市。他總共投資 1500萬元，讓選定城市的市長進行測試。

杜倫市議員密鐸頓(Mark-Anthony Middleton)接受WRAL電視台採訪時表示，「對我們來說，這是一個把別人的錢投入到我們口中的機會」。他說該市可能會每月向選定的市民支付現金，至於如何選定、誰會被選中、支付金額、持續多久等還在商議中，要到3月才會定案。