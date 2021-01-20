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北卡疫苗 65歲以上免費施打

記者王明心／北卡羅來納州報導
北卡疫苗進程進入1b階段。(美聯社)
北卡疫苗進程進入1b階段。(美聯社)

北卡新冠疫苗接種1b階段，日前將第一進程民眾年齡降至65歲以上，三角地區維克(Wake)和杜倫(Durham)兩郡即日起開始注射。以下為WRAL電視台整理出北卡中部各郡衛生機構預約接種資訊：

Alamance : (336)290-0650，早上8時30分至下午4時30分

Bladen：還沒有資料，請查該郡官網更新

Chatham: (919)545-8323，或北卡大學醫院(984)215-5485預約注射

Cumberland : 每周二、三、五早上9時至下午4時在Crown Expo Center，有問題可電(910)678-7657

Duplin：(910)296-2130

Durham：(919)560-4357，周一至周五早上8時30分至下午4時30分，或上網：bit.ly/3nTK417預約

Edgecombe：(252)641-7511

Franklin：現還在75歲以上階段，可電(919)729-0654、(919)496-2533，周一至周五早上8時至下午4時，或電郵預約：[email protected]，信內註明姓名、出生年月日、電郵地址

Granville：(919)691-5198，或上網：ghsHospital.org

Halifax：還在籌備中，請查該郡官網查更新

Harnett：(910)814-6582

Hoke：(910)753-4429、(910)753-4430、(910)875-3717

Johnston：短信至888777，打上COVIDJOCO

Lee：(919)721-4769、(984)368-2112，周一至周五早上8時至下午5時，註冊成功者會拿到注射時間，在19日至26日之間到Dennis A Wicker Civic Center, 1801 Nash Street, Sanford，以得來速方式進行

Moore：(910)947-7468

Nash：(252)459-9819

Northampton：(252)534-5841

Orange：上網填寫醫院表格：redcap.link/OCHDvax ，或電(919)913-8088，或電北卡大學醫學中心(984)215-5485預約

Person：不須預約，上該郡官網查閱日期和時間

Robeson：(910)671-3216。北卡大學東南分院在Lumberton和Pembroke兩地提供接種，預約電話(910)671-5395

Sampson：不須預約，上該郡官網查閱注射信息更新

Scotland：尚無資料，上該郡官網查閱注射信息更新

Vance：(252)295-1503

Wake：(919)250-1515或上網登記：wakegov.com/vaccine。UNC REX Healthcare(984)215-5485、Duke Raleigh Hospital(919)385-0429，選項2 、WakeMed(919)350-1066也提供疫苗接種

Warren：(252)257-1185

Wayne：(919)705-1800，周一至周五早上10時至下午2時

Wilson：(252)360-0500

北卡免費提供新冠疫苗，民眾無需健保。疫苗分前後兩劑，中間約隔3至4周。其他地區可上網查詢：bit.ly/38Xv8ef。想做新冠檢測者，可上網查詢檢測點： bit.ly/2LMS0UT。

北卡 疫苗 檢測

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