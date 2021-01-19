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2021年英語服務營「遠距教學」2/1開始報名

亞特蘭大訊

由中華民國僑務委員會、教育部、客家委員會及原住民族委員會合作辦理的2021年英語服務營「遠距教學」，定於7月5日至23日辦理。2月1日開始報名，預計招募現居北美、紐澳等地區華裔青年計194名(含客籍青年30名)，另開放5%(9名)非華裔之海外僑校在學學生(志工)參加。亞特蘭大轄區共獲配一般名額10名，客籍名額2名。

本活動採「海外志工遠距教學」搭配國內志工實體教學方式辦理，海外學生(志工)無須入境台灣，惟須配合以下活動內容：

(一) 先期線上培訓：6月25日前觀看20部教育訓練影片。

(二) 配合國內志工共同備課：6月28日至7月2日期間至少2次、7月5日至7月9日間至少3次；每次約1至2小時。

(三) 配合國內志工進行同步遠距教學：7月12日至23日；每日約1至2小時。

凡報名時已就讀11年級且滿17至25歲之華裔青年皆可報名。報名學生(志工)向僑教中心報名後，須再送僑委會核定彙總，再由僑教中心通知核錄，曾參與英語服務營活動之學生(志工)尤佳。

報名時間自2月1日起至3月31日止。報名表、活動簡章及個資使用告知表如附件請至：bit.ly/35R6lqo下載填寫。意者請親送或電郵報名表至僑教中心辦理。

亞特蘭大僑教中心地址 : 5377 New Peachtree Rd., Chamblee, GA 30341。Tel：(770)451-4456；郵件請寄David：[email protected]

華裔 教育部 亞特蘭大

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