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坎普州情咨文：經濟成長、對抗不公義

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
坎普日前於州議會發表了年度州情咨文。(美聯社)
坎普日前於州議會發表了年度州情咨文。(美聯社)

喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)上周發表了年度州情咨文(State of the State address)，其中提及了包括了選後對於強勁經濟的希望、喬州飆升的COVID-19死亡數、以及該州自總統大選及參議員決選後歷史性的民主黨勝利，改變了國會的力量平衡。

他表示，自從立法者去年因擔心疫情導致收入減少，因而削減22億以來，該州的經濟仍持續增長，預算狀況也大為改善。

根據美聯社報導，坎普希望用其中一部分預算來為教師加薪，並承諾每位老師和其他雇員一次性的1000元補助，用以支持學校重開。坎普已承諾在第一學期將教師工資提高5000元，其中3000元已兌現。

在談到對抗疫情時，坎普表示，他對抗的是一場兩方拉扯的戰爭，要「保護生命且要維持生計」。喬州的失業率在去年4月創下歷史新高12.6%之後，基本上一直低於全美平均。

他表示，他早期堅持重開喬州經濟，雖然經常被批評，但這一決定「使小企業們得以生存下去，而喬州的一些大公司如Kia和Bridgestone則取得了創紀錄的成功。因此很明確地，我們必須兌現對創造就業機會的承諾。」

近日在喬州的COVID-19疫苗接種工作上飽受批評，坎普試圖介入並補救。他說他正尋求資金以擴張部分醫療補助計畫(Medicaid)，這可能有助於減輕他所受到欲全面推行健保的民主黨抨擊。

在該咨文中，坎普也沒有忘記稱讚《Site Selection》雜誌將喬州評選為第一名的商業州。他說在本預算年度，喬州已公布了價值超過60億元的商業投資計畫，並承諾提供1萬6000多個工作機會。

隨著坎普周四發布預算，稅收有望比預期高出15億元。坎普建議6億4700萬元用於恢復資助學校系統，並全額用以資助入學人數的成長。他還希望將5億7300萬元撥入明年的預算。

針對經濟發展，坎普特別著重於農村地區，這是許多死忠坎普支持者的家園所在。坎普表示，他將提撥4000萬預算，用於為喬州農村企業建立「農村創新基金」(Rural Innovation Fund)。他並要求本財年撥款2000萬，並希望每年撥款1000萬，以改善農村寬頻，「以便地方領袖可與私營部門繼續發展重要的伙伴關係，並迅速改善農村人民的網路可及性。」

而2020年所發生的多起訴諸種族正義的抗議活動，坎普表示，希望跟進去年通過的反仇恨犯罪法並改革該州的公民逮捕法令。此法是在非裔亞伯里(Ahmaud Arbery)遭一對白人父子槍殺後，成為人們關注的焦點。坎普強調：「喬州是一個保護其全體州民，並對抗任何不公義的州。」

喬州 預算 疫情

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