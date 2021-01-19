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達美航空去年虧損124億 百年來最慘

亞特蘭大訊
達美航空2020年第四季度虧損7億5500萬，年度虧損124億。(達美航空臉書)
達美航空2020年第四季度虧損7億5500萬，年度虧損124億。(達美航空臉書)

總部位於亞特蘭大的達美航空公司(Delta Air Lines)近日公布了年度財務報告，稱其2020年第四季度虧損7億5500萬，年度虧損124億，是公司歷史上自1920年以來的最大年度虧損；公司高管將2021年的營運狀況，寄希望於疫苗美國以及世界其他國家的普及。

達美航空報告提到，公司在過去的十多年中一直盈利，但是COVID-19改變了這一切。2020年第四季和2019年同期相比，公司利潤減少了60%以上。該季度的平均航班滿載率為42％，而去年同期為86％。如果按照前三季的營運狀況，2020年第四季本來利潤會更少，但是由於假期旅行探親訪友增多，公司營運狀況反而稍有改善。當然，這也伴隨著近期感染人數的急速增加。

報告指出，公司預計在2021年的第一季中，每天將損失1000萬到1500萬元。首席執行官巴斯蒂安(Ed Bastian)認為，達美航空將會在第二季達到收支平衡，他表示，希望疫苗能盡快普及，使病毒得到有效控制，人們才能回歸正常生活。

國際旅行和商業旅行是航空公司的兩大收入來源。公司認為，這兩個運營項目預計其復甦將比利潤較低的國內休閒旅行慢得多。對商業旅行，巴斯蒂安表示，即便到2021年的下半年，商業旅行有可能會僅僅達到疫情前的25%至50%。他認為今年暑期國際旅行數量一定會超過2020年。但是國際旅行真正恢復到過往正常水平，則需要一年或一年半的時間。在所有國際航線中，美國與亞洲以及美國與歐洲的國際航線最受影響。

應對利潤急劇減少，達美航空削減了航班時刻表，從中節省了13億元的燃油，同時對約1萬8000名員工進行了買斷(buyout)，提前退休或者要求無薪休假，這使公司減少了10億元的工資和福利支出。這些縮減支出的措施，再加上兩輪政府援助，以及發行新債帶來的數十億，才使得達美航空在2020年底的流動資金達到167億元。近日，達美航空股價上漲2.5％，收於41.47元。(楊欣欣)

利潤 美國 疫苗

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