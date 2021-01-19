喬州已施打逾42萬劑疫苗 3超市上網預約也可接種

截至周一晚上，喬治亞州已施打了42萬3011劑疫苗 ，上周該州共以分發了近20萬劑；據州長坎普(Brian Kemp)稱，自上周一以來，疫苗接種量增加了約80%。

坎普表示，僅上周六就注射了2萬2871劑疫苗，並且已經施打了所運送的所有疫苗中的42.5%。截至周六，共有近100萬劑疫苗已送往喬州 。

上周坎普開放65歲以上的民眾施打疫苗，但該州卻因部署緩慢而廣受批評，各郡網站和電話因民眾詢問而瀕臨癱瘓無疑更是雪上加霜。

上周，《新聞與世界報導》(News and World Report)將喬州列為州接種疫苗人數最低的州，其接受疫苗接種的人口比例不到1.3％。坎普對此說法提出異議，稱衛生部門在報告方面落後。

而現在，喬州人除了可以上公衛署網站：bit.ly/2M12r78，查詢各郡疫苗提供者之外，也可以在Publix、Kroger或是Ingles超市的藥局接受新冠疫苗接種。

此三家超市表示，目前並僅接受急救人員，衛生保健工作者、65歲及以上的喬州民眾及其看護者，以及長期護理設施的居民和工作人員預約。

民眾須先網上預約。Kroger預約可至：bit.ly/2LJO1Zd，Publix預約可至：bit.ly/2XOQ94j，Ingles預約可至：bit.ly/3sCyuuP。

此三家超市都提供免費疫苗接種，先打先得。擁有健保 者需要攜帶其保險卡，使用Medicare者需要攜帶其Medicare的Part B卡，沒有健保者則須提供駕照或社會安全號碼。