疫情衝擊 喬州30家餐飲、零售業破產

全美疫情 依舊嚴峻，除了確診數持續高漲，疫情更持續重擊各地產業，尤其是餐廳與零售業。

根據喬州 餐廳協會(Georgia Restaurant Association)的研究顯示，如果沒有聯邦或地方政府的救濟措施，在未來六個月內， 該州將有37%的餐廳停業。

根據WSBTV報導，如果此事成真，將產生巨大的影響：不僅員工失業，而且向餐館提供肉類和農產品的其他企業也會受到傷害。

自疫情流行開始以來，亞城都會區各餐館就不得不發揮創意，各出奇招以吸引顧客維持生計：包括了送餐App、戶外用餐、非接觸式菜單、路邊取餐(curbside pickup)或是推出團購等等。

在亞城郊區經營飲料店及日式餐廳的鄭小姐表示，疫情以來生意大受影響，餐廳生意至少掉了30%，而非主食的飲料店所受衝擊更大。之前也嘗試過以團購形式拉抬買氣，但受限於難以兼顧精緻度以及出餐時效問題，成效也是有限。

近日則改以增加網路曝光度、臉書廣告、邀請Instagram博主推薦，以及搭配促銷方案為主。她表示，生意不如以往，但人事也精簡到最低程度，減少開銷。她說，先前也申請了第一波薪資保障計畫(Paycheck Protection Program)貸款，但一下就用罄。近日開跑的第二波PPP也會去申請。

受到疫情衝擊影響，喬州零售業亦大受打擊。該州零售和餐飲業公司破產 數從2019年的17家大幅增加到2020年的30家。申請破產，宣布關閉門市，或即將在今年宣布破產或關門的零售店包括了：J.C. Penney、Pier 1、J. Crew、GNC、Tuesday Morning、Macy's、Stein Mart、Tailored Brands、Neiman Marcus、Brooks Brothers、RTW Retailwinds、Ascena Retail Group、Guitar Center、Francesca's等。