佛州新增確診趨緩 疫苗仍吃緊

圖為民眾排隊等待接種疫苗。(美聯社)

新冠疫情略緩，州衛生廳周一報告，增加8002例確診，為今年最低，近七天平均確診率從11.63%降至9.52%。佛州 已逾百萬人接種疫苗 ，各地疫苗仍舊吃緊，預約及接種都排長龍，但檢測 則有減少跡象，橘郡會議中心的檢測站在中午前等待時間為30分鐘或更短。

邁阿密市長仍在爭取保留疫苗給當地居民，不過，佛州並無居住權要求，來佛州度假過冬的雪鳥族(Snowbird)也可在此接種疫苗。根據州府數據，已接種疫苗者，非佛州居民約占4%。

邁阿密熱帶公園疫苗站等候打疫苗的人潮車隊。(視頻翻拍)

隨著越來越多的人接種第一劑輝瑞(Pfizer)或莫德納疫苗(Moderna)，衛生官員提醒，莫德納疫苗在第一次注射後28天需要再次注射或加強注射，輝瑞疫苗在21天後。根據聯邦疾病防制中心，第二劑應盡可能接近建議的間隔時間施打，但應避免過度提早注射第二劑。

佛州新冠染疫總人數達157萬9281例，居全國第三位，死亡總人數2萬4657人，在全國排名第四，全州7448人住院治療中，累計就醫6萬8170例。根據接種紀錄，截至周一，佛州接種疫苗人數逾103萬1795人，其中，9萬3258人完成第二劑注射。詳細報表：http://ww11.doh.state.fl.us/comm/_partners/covid19_report_archive/vaccine/vaccine_report_latest.pdf。