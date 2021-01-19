邁阿密民調：7成青年 認為警察對非裔不公

你相信警察 嗎？邁阿密戴德郡一項民調發現，不同族裔和年齡的人看法差異很大，逾80%的非裔 擔心警察的暴行，但有近四分之三的白人和西語裔認同警察的表現。

由Bendixen＆Amandi International公司為邁阿密戴德大學聯合學院進行的民意調查，發現最大的分歧不是種族，而是年齡。只有43%非裔青年給警察正面的評價；在受訪的18至29歲的青年人中，有7成認為警察對非裔不公。30歲以下的受訪者比他們的長輩更相信警察中有種族歧視 。

該項名為「鏡子項目」反映社區警務政策的民意調查，對650名登記選民提出問題，受訪者中有215名非洲裔，其餘大多數是白人和西語裔。

20%至30%的人表示，對警察的正面看法不及教師和消防員；僅15%白人和8%非洲裔表示，警察與社區之間的關係近年來有所改善。有29%的白人和西語裔受訪者表示對警察有負面經驗，非洲裔為40%。每個群體中的絕大多數人都相信警察為保護社區而真誠工作。

相信警察部門中有種族主義者白人至上主義者，西語裔不到50%，而白人和非洲裔則是每三人中就有兩人認定。47%的白人和西語裔，以及65%的非洲裔選民同意，非洲裔比其他族裔更多受到警察的不公平對待。