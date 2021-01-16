佛州疫苗吃緊 將推預約系統 幾周內上線

疫苗持續吃緊，州府將推出預約系統。(美聯社)

各郡疫苗 量仍吃緊，以潘勒斯郡(Pinellas)為例，周五上午開放登記後約一小時，1萬支疫苗的預約就已滿。邁阿密市提出希望限制疫苗的居住地要求，遭郡及州官員反對。州府官員宣布，正準備全州疫苗接種預約系統的計畫，將在未來幾周內啟動。

邁阿密市長蘇亞雷斯(Francis Suarez)在周四的會議中提出，希望根據他稱之為邁阿密第一(Miami First)的政策，為該市居民保留新冠疫苗的劑量。聯邦法規和緊急情況管理人員一致指，接種疫苗沒有居住地要求。但是蘇亞雷斯要求市府和檢察官採取一切必要的法律措施，防止非邁阿密市居民在社區的老年人和弱勢群體之前接種疫苗。

選區包括部分邁阿密市區的邁戴郡議員希金斯(Eileen Higgins)稱為居民儲備疫苗劑量是壞主意，不應讓城市邊界居民因住在街道的哪一側被限制接種機會。

周四在塔拉哈西舉行的眾議會流行病和公共緊急事件委員會會議上，佛州 的緊急事務主管莫斯科維茨(Jared Moskowitz)反對居住地要求。莫斯科維茨說，佛州有許多暫住人口，有十幾個財政拮据的郡，人們不得不越過郡界生活。以居住地設限，會對未來產生重大影響。

截至周五，佛州共有84萬9317人接種。其中，7萬9552人完成第二劑注射。詳細報表：http://ww11.doh.state.fl.us/comm/_partners/covid19_report_archive/vaccine/vaccine_report_latest.pdf。