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暑假到華府實習 1.22報名截止

佛州訊
前運輸部長趙小蘭與福茂集團創辦人趙錫成博士父女，和2020年國際領袖基金會公共事務學員合影。(ILF提供)
前運輸部長趙小蘭與福茂集團創辦人趙錫成博士父女，和2020年國際領袖基金會公共事務學員合影。(ILF提供)

國際領袖基金會(ILF)2021年度「暑期公共事務實習計畫」1月22日截止報名。該會每年遴選30名傑出亞太裔大學生，在暑假到華府的聯邦機構實習八到十周。

入選學生被稱為公共事務學員(Civic Fellows)，在完成項目後可獲得助學金。除了在聯邦機構全職實習之外，還將參加專業發展工作坊，以及領導力培訓。學員們必須負擔自己的旅行、住宿及生活開銷。

2020年的30名獲選學員，來自全美各大學，背景多元，分別進入國務院，聯邦通訊委員會，白宮亞裔計畫，孟昭文國會議員辦公室，少數族裔企業發展署等實習。每名學員都參加教育性講座以及專業訓練，以更深入了解公共服務及政策。

ILF創會會長董繼玲表示，公共事務實習計畫旨在打造一批有公民意識，關注社區的青年領袖，將來持續不懈的發展領導力，服務社會，倡議包容，彼此支持。目前疫苗已在分發中，估計2021年暑期實習應可在華府實地舉行，但須視各機構政策，一些機構可能以網路方式進行。該會將在申請及安置過程中通知學員。

申請資格為具有美國公民身分的亞太裔大學生，GPA至少3.0，需要附成績單正本，履歷表，以及至少一封推薦信等文件。詳情諮詢或遞交申請文件可連絡國際領袖基金會奧蘭多顧問團團長嚴培達，電話：(407)766-2889，電郵：[email protected]，微信ID：pattyyan1688，或上網：www.ilfnational.org。

實習計畫 華府 美國公民

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