喬州議會新會期開始 將討論預算縮減等事項

喬州參議員在11日會期首日進行宣誓。(美聯社)

喬治亞州議會新會期於11日開始，將舉行為期40天的第156屆聯席會議，討論的重大事項，包括是否按照計畫對2021財年預算 削減22億元。

州長坎普(Brian Kemp)於去年8月簽署的259億元預算，是自大蕭條以來喬州 所進行的最大削減。學校和喬州教育部 被削減了約10億。

今年稍晚，在獲得2020年人口普查數據後，立法機關將重新畫分州和聯邦立法區域。由於共和黨控制兩會，在重新畫分區域上將占上風。民主黨本冀望在去年11月選舉中獲勝，減少共和黨的席次，無奈選舉失利希望落空。目前共和黨在參議會比民主黨多12個席次，在眾議會比民主黨多26個席次。

州參議員亞爾伯斯(John Albers，R-Roswell)表示將著眼於為教師爭取年薪增加2000元，免除年長居民的教育稅，並保持喬州經濟強勁，以應付新冠疫情。在疫情爆發前，喬州經濟一直呈現強勁成長趨勢。

坎普在2018年州長選舉時承諾為教師加薪5000元。2019年州議會通過教師薪資提高3000元，但受疫情的影響，2020年再為教師加薪2000元的計畫受到擱置。坎普希望在2022年競選連任之前可兌現承諾，但目前看來希望渺茫。

參議員柯克帕特里克(Kay Kirkpatrick，R-Marietta)說她將著重於控制病毒流行，因疫情對小型企業、家庭和醫療保健在經濟上的影響甚鉅。

眾議員羅比切克斯(Mary Robichaux，D-Roswell)說其首要重點將是醫療保健、教育、經濟復甦和穩定。另外的重點則是糧食和住房安全。她正計畫提出與醫療保健相關的立法。

在11月大選中挑戰成功的眾議員羅伯茨(Shea Roberts，Ｄ-Sandy Springs)表示，將專注於經濟復甦、醫療保健和公共教育資金。

眾議員考許(Angelika Kausche，D-Johns Creek)憂心於選區中的小企業復甦、失業問題、兒童返校上課安全以及為60萬無保險的喬州人民。她說，「最重要的議題應是收入和預算。我們需要制定一個未來讓州政府的收入源源不絕的計畫。」

考許說，為防止未來預算削減，立法者可針對煙草和電子煙產品加稅。她擔心政治炒作選舉舞弊指控，將會影響預算編列。她對無緣無故修改投票法也表達不安。

眾議員麥克勞林(Josh McLaurin，D-Sandy Springs)將注意力放在可負擔住房、增加工作機會並恢復預算資金。他尤其關注監獄系統的問題。

他說：「目前喬州的監獄似乎人手不足，每天都存在基本的安全問題。」州監獄中的兇殺、自殺和新冠病毒感染的問題日趨嚴重。

事實上，雖然喬州本財年前五個月的稅收增加了5.7％，即5億5100萬元，但這很多是受惠於聯邦政府發放每周600元的失業救濟金，等到退稅季節開始，很大一部分應會回流到納稅人口袋裡，屆時財政將面臨另一考驗。

但喬州公共政策基金會總裁溫斐爾(Kyle Wingfield)認為，喬州在很多方面的復原都呈現反彈趨勢，有足夠理由對今年的前景保持樂觀。(林淑真)