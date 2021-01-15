飛虎將軍喬無遏 中華民國空軍傳奇

喬無遏將軍的飛行日記。(視訊截圖)

美東南區空軍大鵬聯誼會會長喬為智，日前以視訊發表演說，談中華民國空軍的抗日戰爭：從918到抗戰勝利。他並講述父親喬無遏將軍投筆從戎加入飛虎隊，突圍敵後封鎖線救出僚機冷培樹、遭擊落大難不死、在美軍142軍醫院見證齊學啟將軍忠魂入厝忠烈祠、以及中華民國版的拆彈專家機工長張洪等事蹟。主辦單位表示有超過200人參與。

抗日戰爭期間，美國 退休飛行教官陳納德(Claire Lee Chennault)於1937年到中國，協助發展中華民國空軍及訓練飛行員。他至空軍官校前身中央航校挑選學生，喬無遏因優秀外語能力與學習能力中選，從此與飛虎隊結緣。

抗戰期間，喬無遏前後一共出過56次作戰任務，擊落四架半日軍戰鬥機，第五架因與另一位飛行員共同建功而列計半架。喬無遏在抗日期間最後任務，在湖南衡陽上空，以寡擊眾被擊落逃生，幸好地面游擊隊全力搶救，躲過日軍及汪精衛偽軍緊迫追捕，21天後遇美軍OSS人員(中情局的前身)急救保命，後送印度美軍醫院療傷復元。台灣 岡山空軍官校軍史館內保存喬無遏當時飛行衣，喬州Warner Robbins空軍博物館的飛虎隊展廳更展示喬隨身攜帶，有彈孔穿透的飛行日誌。

喬為智提到，中印緬戰區參謀長史迪威(Joe Stilwell)與陳納德存在矛盾，因此油料補給往往第十航空軍優先，而第十四航空軍(含中美混合團)經常缺補給。由於餐廳分別提供中式與西式餐廳，此歷史因緣形成中華民國飛行員早餐喝咖啡吃甜甜圈，美國飛行員晚餐喝酸辣湯的文化融合趣聞。

喬為智另轉述，喬無遏在美軍142軍醫院，遇到國軍38師一位上尉戰俘忍泣雙膝下跪，說國軍齊學啟將軍，被漢奸殺害。民國34年仰光解放前，日軍撤出仰光之際，聳恿一名22師的漢奸以刺刀刺殺抗日先烈齊學啟將軍。齊學啟與孫立人將軍是清華同班同學，一同赴維吉尼亞軍校深造，年僅47歲為國捐軀。在加爾各答142醫院的英美盟軍不參與中華民國軍法審判，喬無遏是當時能執行軍法審判的唯一中華民國軍官，軍事審判漢奸雷厲風行。

抗戰期間，飛行員在重慶欠缺民生物資，當年各行各業若要融資貸款 ，需抵押實體物資在銀行倉庫取得銀行放款，因此重慶所有飛行員一放假，就去銀行找行員辦理補充民生物資，其中一位行員湯心德嫁給喬無遏，其他兩位銀行行員水景燕、蔣有賢，被飛行員擇字取外號醬油鹹水湯，為抗戰佳話。